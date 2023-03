Rinasce il consorzio dei commercianti 

L’intento è quello di rivitalizzare il centro urbano utilizzando strumenti giuridici, tecnici, amministrativi ed organizzativi, ritenuti opportuni ad assicurare un avvenire “commerciale” al centro storico, ponendolo in condizioni di superare non solo la fase di stagnazione, m anche quella di recessione economica e sociale».

Nasce il “Consorzio Iglesias Città Regia”, il nuovo centro commerciale naturale. Si abbandona così il capitolo riguardante “Centrocittà”, un modello fra i più riusciti ed emulati di tutto il territorio e che dopo 25 anni era finito nel baratro con un buco nel bilancio su cui ancora indaga la Procura.

La novità

Si volta pagina rispetto alle vicende passate e la nuova realtà è stata ufficializzata dal neo presidente eletto Giuseppe Pilloni ed è sorta dalla volontà di 12 commercianti, Silvia Cabizzosu, Thomas Locci, Francesco Zedda, Sebastiano Nuvoli, Daniela Ghiglieri, Giuliana Orunesu, Andrea Ferrara, Silvia Sodini, Federico Pispisa, Giovanni Cui, Stefania Tolis e Giuseppe Pilloni. Aprono la porta a tutti gli esercenti desiderosi di unirsi ad un progetto che lo stesso presidente dichiara sia votato «all’adeguamento, all’ammodernamento e alla qualificazione delle imprese consorziate.

L’intento è quello di rivitalizzare il centro urbano utilizzando strumenti giuridici, tecnici, amministrativi ed organizzativi, ritenuti opportuni ad assicurare un avvenire “commerciale” al centro storico, ponendolo in condizioni di superare non solo la fase di stagnazione, m anche quella di recessione economica e sociale».

L a struttura

Rispetto alla forma di associazionismo che presentava “Centrocittà”, la forma aggregativa del “Consorzio Iglesias Città Regia” risulta essere più rigida e strutturata: <Per dare una maggiore trasparenza a chiunque potrà seguirne le tracce. - svela il presidente - Ringrazio tutti i colleghi che hanno riposto la propria fiducia in un percorso la cui missione è quella di esaltare, pubblicizzare e tutelare la figura dell’associato, creando una sinergia che faccia emergere una voce unica nel creare servizi a beneficio dello sviluppo del comparto territoriale, anche attraverso la partecipazione a bandi che diano ossigeno allo shopping cittadino, in modo da intercettare così anche il flusso turistico» . Per il vice presidente Giovanni Cui, il consorzio d’imprese è fondamentale per un dialogo sereno e per dare un segno di presenza attiva alla città e agli interlocutori con cui relazionarsi « e mantenere viva l’attenzione commerciale nel centro storico ma non solo, viste le nuove normative regionali che ci fanno guardare e interagire oltre i vecchi confini. - spiega Cui - Si potrà anche organizzare iniziative promozionali, pubblicitarie e di animazione urbana, anche tramite l’espletamento di studi e ricerche finalizzate ad una migliore accoglienza dell’utenza, non solo locale».

La costituzione della nuova realtà consortile, a detta della nuova tesoriera, Stefania Tolis, non è stata affatto semplice e scontata: <Si è trattato di un lavoro che ha necessitato di numerose interlocuzioni, dell’attesa della maturazione dei tempi e della ferrea volontà di volere ricostruire un progetto importante, che possa portare dei benefici alle attività commerciali e alla città stessa. - spiega Tolis - Il ruolo delicato che mi è stato assegnato m’imporrà inflessione sui conti. M’impegnerò per ricoprirlo in modo preciso e scrupoloso» .

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata