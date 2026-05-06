Rinasce il comitato: «Vogliamo sicurezza» 

Aumentare la sicurezza dopo i furti e gli incendi di auto dei mesi scorsi ma anche individuare aree dove organizzare iniziative per la comunità. Dopo le dimissioni del vecchio presidente, rinasce il Comitato di Margine Rosso del tutto rinnovato e con uno spirito nuovo. Alla sua guida c’è adesso Giorgio Sangiorgi e tra i soci anche Bruno Mura colui che aprì il primo albergo, l’Hotel Califfo, nel litorale quartese che assume la delega al turismo e ai servizi sociali di questo Comitato che conta 150 soci. Perché ogni membro del direttivo in tutto sette persone, ha cariche specifiche per non lasciare nulla al caso e dare risposte concrete ai cittadini.

«Il quartiere ha tre criticità fondamentali», dice Sangiorgi, «la prima è sicuramente la sicurezza. Noi non siamo poliziotti o carabinieri non possiamo fare da soli». Accantonate per questo le ronde, «ci vorrebbero dei cartelli che indichino che la zona è videosorvegliata in modo che funga da deterrente». E poi, «c’è il degrado ambientale. Margine Rosso è una discarica a cielo aperto dove gettano i rifiuti anche dalle auto in corsa. Noi abbiamo fatto una mappatura delle varie zone che presenteremo all’amministrazione». Ultimo, ma non meno grave, aggiunge Mura, «è il problema della viabilità soprattutto nel periodo estivo quando strade come via Biora e via Melibodes vengono usate come scorciatoie per sfuggire al traffico». L’ambizione è che «questo comitato non sia qui solo per raccogliere disgrazie ma che rafforzi il senso di comunità e crei attrattive».

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