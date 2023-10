Rinasce il Circolo Dolia: «Ma ora servono altri soldi» 

Sono ripresi i lavori di ristrutturazione del Circolo Dolia, per decenni centro nevralgico della vita sociale e culturale del paese. Dopo la sostituzione dei serramenti e l’isolamento termico delle pareti, si interviene adesso sul prospetto di via Roma. Più avanti toccherà al sistema di riscaldamento e raffreddamento per abbattere i costi energetici. Opere costose in parte sostenute dai circa 60 soci del Circolo e dalla generosità di alcuni imprenditori locali. Una donazione consistente ha permesso, nei mesi scorsi, di mettere in sicurezza lo stabile e preservarlo dalle infiltrazioni d’acqua.

Ora però servono altre risorse. Per questo il direttivo del Circolo ha deciso di avviare una raccolta di fondi: «Il Circolo è Dolianova, per questo vogliamo riportarlo agli albori - dice la presidente Emanuela Carboni - chi darà anche un piccolo contributo potrà dire con orgoglio di aver messo del suo nella storia del paese». Fondato nel 1892, il “Dolia” è uno dei pochi circoli di lettura ancora esistenti in Sardegna. In passato è stato luogo di decisioni importanti, una su tutte l’unione fra i due villaggi di Sicci e San Pantaleo dai quali, nel 1905, è nata Dolianova. Una valenza storico-culturale da preservare a tutti i costi: «L’obiettivo è creare un ambiente accogliente per le attività sociali senza mai dimenticare la convivialità che è un altro aspetto importantissimo. Solo così il Circolo potrà tornare ad essere il cuore pulsante della vita comunitaria».

