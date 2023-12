Rinasce il cinema Due Palme 

L’ultima proiezione, febbraio 1986, fu “Selvagge, insaziabili e… indomabili”, un film porno vietato ai minori di 18 anni. Era solo l’ultimo atto di un cinema storico in città, il “Due Palme”, in viale Regina Margherita, nato negli anni Trenta come dopolavoro per i dipendenti della Manifattura Tabacchi ma poi diventato un punto di riferimento per i cagliaritani (anche per il cinema hard). Quel glorioso (e bellissimo) spazio si prepara a rinascere grazie a un progetto di recupero (costo circa 3 milioni di euro) finanziato da Sardegna Ricerche. Lo farà in una veste completamente nuova: non più un cinema, né un teatro, ma uno spazio polifunzionale aperto a tutti i cagliaritani, dove vive anche una straordinaria terrazza panoramica di quasi mille metri quadrati con vista sul porto, dove saranno protagonisti cultura, innovazione e aperitivi. «In continuità con la Fabbrica della creatività», alla Manifattura, «realizzeremo un archivio della creatività sarda, con opere d’arte, documenti, tappeti, etc. oggi chiusi in una stanza a Sassari», spiega Maria Assunta Serra, direttrice generale di Sardegna Ricerche. «Uno spazio culturale che racchiude la memoria, quindi, ma proiettandoci verso il futuro», aggiunge.

Lo spazio

Parte integrante dell’ex Manifattura, il cinema Due Palme è stato chiuso molti anni prima che la produzione di tabacco si fermasse e che dalla fabbrica uscisse l’ultima sigaretta. Da 37 anni nessuno è più entrato. Nato nei primi decenni del Novecento, il suo nome deriva da quello di un pacchetto di sigarette che usciva dalla Manifattura negli anni ’20 e che ricordava la battaglia delle “Due Palme”, una delle più importanti della guerra in Libia (1911-1912). Poi, passato il periodo d’oro, negli anni precedenti la chiusura attraversò un momento di declino durante il quale il genere più in voga era diventato quello a luci rosse. Erano migliaia i clienti affezionati che assistevano alle proiezioni.

Il futuro

L’obiettivo di Sardegna Ricerche è offrire alla città un luogo che possa accogliere esposizioni, eventi o manifestazioni legati anche alle arti applicate come il design, la moda, la grafica, la comunicazione, la fotografia, l’artigianato artistico. Dal 2016, Sardegna Ricerche gestisce su mandato della Regione la Manifattura con l’obiettivo di dare vita una “fabbrica della creatività”: un progetto che, adesso, passa anche attraverso la rinascita del Cinema Due Palme. Trovati, infatti, i fondi necessari, Sardegna Ricerche completa l’opera e restituisce un bene prezioso alla città. «Entro il primo semestre del 2024 verrà bandita la gara internazionale di progettazione, l’obiettivo è cominciare i lavori nel 2025», dice la direttrice generale.

La terrazza

Il secondo step della riqualificazione è la terrazza panoramica da quasi mille metri quadrati che si affaccia sul porto di via Roma. «Diventerà uno spazio vivo», spiega ancora Maria Assunta Serra, «un luogo fruibile per ospitare eventi, manifestazioni, aperitivi», aggiunge. Dove domineranno cultura e innovazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA