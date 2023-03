Rinasce il centro sportivo don Orione 

Grande festa e tanti bimbi entusiasti ieri a Selargius per l’inaugurazione del nuovo centro sportivo dell’oratorio don Orione, recuperato dall’abbandono grazie all’idea e all’impegno dell’ex calciatore del Cagliari Emiliano Melis che qui, tanti anni fa, ha iniziato la sua carriera.

«Per me questo campo è stato una scuola di vita, spero che possa essere il trampolino di lancio per le nuove leve calcistiche di Selargius», aveva detto Melis. Un impianto storico della città che ha “battezzato” altri grandi calciatori selargini, da Gigi Piras a Nicola Murru e Pierluigi Porcu. Al posto del vecchio sterrato è stato realizzato un campo di calcio a sette, uno per i bambini e due campi da padel. Ci sarà anche un bar dedicato. Un investimento importante per ridare vita a un impianto sportivo che ha visto crescere tante generazioni di selargini.

