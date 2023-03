Rinasce il centro di aggregazione  

Supporto allo studio, ma anche momenti di gioco e laboratori a tema, in attesa delle trasferte al mare durante la bella stagione. E per gli anziani ci sono le lezioni di informatica e smartphone, per imparare ad usare computer e telefonino, insieme ai corsi di musica. Tutto concentrato nel centro comunale di aggregazione di via Pira - a Selargius - che rinasce dopo gli anni del Covid, grazie alla collaborazione dell’assessorato alle Politiche sociali con la cooperativa sociale Agape.

La sicurezza

Le attività nello stabile comunale della borgata Santa Lucia sono riprese di recente, dentro la struttura del Comune riaperta dopo lo stop causa pandemia e gli ultimi lavori di restyling necessari per metterla in sicurezza e renderla più accogliente. Una sorta di seconda casa per i bambini e gli adolescenti di Selargius, dai 6 agi 17 anni, con una serie di iniziative di supporto e socializzazione a costo zero per le famiglie che decidono di iscrivere il proprio figlio. «Un’opportunità che già diverse mamme e papà hanno deciso di cogliere», dice la presidente della cooperativa Patrizia Damiano, che gestisce i centri di aggregazione cittadini sempre al fianco degli uffici del settore politiche sociali del Municipio. «Oltre al potenziamento allo studio per fasce d’età, e al supporto specifico nei compiti», spiega, «cerchiamo di stimolare i ragazzi all’apprendimento di un metodo di studio, discorso che vale soprattutto per gli studenti delle medie. Contemporaneamente nel pomeriggio sono previsti anche diversi laboratori e giochi tematici». La presidente aggiunge: «Alcuni esempi: abbiamo appena concluso le attività sul carnevale, e ora inizieremo quelle per la primavera e la Pasqua. Non solo, punteremo sulla cittadinanza attiva, stimolando i bambini e gli adolescenti al rispetto del proprio ambiente, dei compagni e amici, e del gioco altrui, perché oltre ad essere dei giovani studenti sono anche i cittadini del futuro». Non solo studio e giochi, nel centro di via Pira si impara anche a suonare con il laboratorio musicale. «E con l’estate”, annuncia Damiano, »inizieremo le uscite al parco e al mare».

Gli adulti

Spazio anche ai selargini senior, dai 50 anni in su. Per loro ci sono i corsi di alfabetizzazione musicale e di informatica. «Ci sono tanti over 50 che non sanno come archiviare la foto del proprio nipote, altri hanno difficoltà a destreggiarsi sul web nelle pratiche di tutti i giorni», racconta la presidente della cooperativa sociale. Il corso parte dalle nozioni di base per gli aspiranti internauti, per poi approfondire trucchi e modalità in base alle esigenze degli anziani che frequentano il centro comunale. Nel frattempo proseguono gli incontri nelle altre due sedi dedicate all’aggregazione, nella sala polifunzionale di piazza Sì ‘e Boi e nel centro di vico Solferino. «Durante le ore di apertura si può giocare a carte, le signore per esempio adorano il burraco», dice, «oltre al laboratorio di cucito e arte creativa. In tanti preferiscono le lezioni di ballo, mentre gli uomini socializzano fra una partita a carte e una a biliardo».