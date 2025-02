Rinasce il carnevale tradizionale 

Sfilate in tutti i quartieri, con un tuffo nel passato fra tradizioni e storia del paese diventato ormai una città. Tutto pronto per il carnevale di Quartucciu, proposto dall’associazione Su Beranu e organizzato con la Pro Loco e il Comune. L’edizione 2025 sarà un mix fra divertimento e amarcord spalmato in due giorni, il 23 febbraio e il 9 marzo, con la regia dell’assessorato comunale alla Cultura guidato da Elisabetta Contini. «Continuiamo a promuovere il territorio e creare momenti di divertimento, senza dimenticare le radici», annuncia l’esponente della Giunta Pisu.

La manifestazione

La proposta quest’anno è dell’associazione Su Beranu, che si è aggiudicata il contributo del Comune e insieme alla Pro Loco sta organizzando nel dettaglio la due giorni del carnevale. «Il progetto», spiega Contini, «è inserito in un più ampio percorso avviato con l’assessorato alla Cultura impegnato da tempo nella valorizzazione di alcuni eventi che caratterizzavano la comunità di Quartucciu e che negli anni sono stati dimenticati». Una manifestazione che - assicura l’assessora - «coinvolgerà tutte le fasce di popolazione, grazie collaborazione non solo della Pro Loco di Quartucciu, ma anche delle associazioni presenti nel territorio e dei nostri studenti».

Il programma

Sfilate in maschera - con tanto di tradizionale ratantira e figuranti che faranno rivivere la storia isolana - in tutta la città, non solo in centro. «A differenza degli scorsi anni abbiamo scelto di individuare all’interno della sfilata due quartieri della nostra città che in passato non sono stati protagonisti della sfilata, ritenendo importante il coinvolgimento di tutto il territorio». Il via il 23 febbraio, alle 15,30: partenza dal rione Le Serre, con il ritrovo in piazza di via Vittorio Emanuele, per poi proseguire in via Pertini, via Rosselli, via Nazionale, via Mandas. E arrivo in via Tortolì dove è prevista la zeppolata finale, con la partecipazione dell’associazione Tuvumannu e il gruppo Is Tialus di Domus de Luna. Domenica 9 marzo il bis: alle 15,30 pentolaccia nel parco di via Solarussa, seguita dal convegno “Carnevale quartucciaio nel passato” alle 19 alla Domusart di via Neghelli. «Durante la serata verranno raccontate e proiettate interviste al dottor Sergio Pillai, che ha raccolto preziose testimonianze sul carnevale quartuccese, offrendo uno spaccato autentico di questa importante tradizione», dice ancora l’assessora.

RIPRODUZIONE RISERVATA