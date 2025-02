Rinasce il campo di baseball: «Impianto di livello nazionale» 

Sono partiti nell’impianto da baseball “Enrico Fini” di via Bonn (gestito dalla storica Vibraf e dai Thurpos di Cagliari) i lavori da 400 mila euro che dopo una vita trasformeranno il “diamante in una struttura omologata per la serie A di softball, la serie A non vedenti e la serie B maschile nazionale (con possibile deroga anche per la A). Nuova recinzione esterna e manto erboso, eliminazione delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e ampliamento di 15 metri del campo dietro la “casa base”, sono ciò che prevede questo primo lotto di lavori (parte di un progetto comunale da 1.6 milioni) che dovrebbe concludersi a maggio per ospitare, a Domusnovas e ad Iglesias, la fase under 18 del Torneo delle Regioni. Ma, soprattutto, i lavori sono un enorme stimolo per ricreare la prima squadra maschile che disputava la serie B nazionale fino al 2017.

«Ci stiamo organizzando, - dice Emilio Gessa, presidente della Vibraf - non sarà facile ma vogliamo fortemente riavere la prima squadra maschile. Inoltre avremo bisogno di supporto quando i lavori interesseranno anche la superficie di gioco: le squadre giovanili dell’under 12 di baseball e le under 13 e 16 di softball saranno obbligate a giocare sempre in trasferta». L’assessore allo Sport Davide Aru promette sostegno: «Come già per il calcio saremo vicini ad una società storica come la Vibraf, anche perché poter ospitare gare di serie B ed A nazionale porterà un grande indotto per tutto il paese». (s. g.)

