Rinasce il calcio in città, allestita la nuova squadra 

L'attesa è finita: dopo il successo dei due open day svoltisi i primi di luglio, Quartucciu ha nuovamente – e ufficialmente - la sua squadra di calcio, che riparte dalla Terza Categoria e inizierà la preparazione il primo settembre, in vista dell'inizio del campionato a metà ottobre. Indosserà la maglia a strisce orizzontali bianche e verdi, è formata da trenta tra giocatori e dirigenti e l'età media dei giocatori è di 23 anni.

Il campo sportivo Le Serre sarà riqualificato e dovrebbe essere pronto per gennaio, perciò nel mentre si giocherà nel campo del Vecchio Borgo Sant'Elia, a Cagliari. In paese la gente aspettava questo momento da 17 anni, quando la vecchia società si era sciolta per varie vicissitudini, provocando sgomento e delusione tra i cittadini, che nel corso degli anni si erano via via rassegnati all’idea di non avere più la squadra calcistica del proprio paese. Ma nella vita mai dire mai e infatti Simone Piras, Stefano Corona e Stefano Liori, tre genitori costretti a portare i figli a giocare a Selargius e Quartu per la mancanza di proposte locali, si sono messi insieme per riportare questo sport in paese e così è nata la Società Sportiva Quartucciu Calcio. Piras è il presidente e l'allenatore, Corona il vicepresidente e Liori dirigente e tesoriere. «Siamo felici di riportare il calcio Figc a Quartucciu; abbiamo bisogno del sostegno della popolazione, delle imprese locali e del Comune per crescere e regalare soddisfazioni e lustro al paese», dice Piras. Prossimo obiettivo? Una scuola calcio per bambini e ragazzini. Ma per questo bisognerà aspettare l'anno prossimo.

