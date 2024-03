Rinasce il bosco sulle terre ferite 

Boschi, sentieri turistici e nuovi alberi: nel Medio Campidano prende il via grazie a un finanziamento della Regione da settecentomila euro un progetto che coinvolge Arbus, Guspini, Villacidro, Gonnosfanadiga, Furtei e Serrenti. Territori feriti dagli incendi estivi che ogni anno, in pochi minuti, abbattono centinaia di alberi ed ettari di boschi, ma anche terre segnate dal degrado ereditato dalle miniere dismesse. Comprensibile la necessità di un impegno maggiore per coniugare sviluppo e ambiente, economia ed ecologia, bellezza e modernità.

I progetti

«Due – dice il sindaco di Villacidro, Federico Sollai – le tipologie di intervento: la riqualificazione dei sentieri di montagna per una fruizione sostenibile turistica, ambientale, sportiva e la sistemazione delle aree a rischio incendio, soprattutto i boschi». L’attenzione ad Arbus si sposta sulla pineta all’ingresso del centro abitato e sul parco nel villaggio turistico di Torre dei Corsari. «Completeremo – assicura l’assessore all’Ambiente Simone Murtas – i lavori già avviati con i precedenti finanziamenti da 260mila euro, aree verdi che necessitano di messa in sicurezza». Andrea Floris di Gonnosfanadiga comunica: «La somma verrà utilizzata per la pulizia e la manutenzione della sentieristica». Leo Talloru di Serrenti racconta: «Abbiamo una vasta area che va valorizzata, in piccola parte danneggiata dall’inquinamento della miniera di Furtei, la parte più estesa sta per essere liberata dagli usi civici». Per Nicola Cau di Furtei: «La priorità è la gestione e riqualificazione del patrimonio ambientale e verde pubblico». Giuseppe De Fanti di Guspini: «Tre le principali direzioni: rimboschimento, miglioramento del suolo e occupazione».

Posti di lavoro

Una boccata d’ossigeno per i tanti disoccupati nel settore della forestazione che verranno impiegali nella manutenzione forestale. Sono previste lavorazioni agricole, realizzazione di sentieri, piste ciclopedonali, opere di prevenzione incendio e ingegneria naturalistica connesse alla sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agro-pastorale, ruscelli. Cantieri aperti nelle aree interessate da miniere e cave dismesse, impianti di incenerimento di rifiuti o produzione di energia da fonte fossile. Interventi realizzati attraverso la cura e il presidio costante del territorio e finalizzati alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, alla fruizione sostenibile, la prevenzione e la tutela ambientale.

Tempi stretti

Spetta ora ai Comuni coinvolti programmare gli interventi. La fretta è d’obbligo. La delibera della Regione non lascia spazio alle lungaggini burocratiche: «I lavori oggetto del contributo devono essere avviati dagli enti beneficiari entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di impegno delle risorse assegnate. La rendicontazione finale entro 18 mesi dall’avvio dei lavori, pena la decadenza del contributo».

