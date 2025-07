Rinasce il borgo della longevità 

A Sorradile il sogno di vedere realizzata una struttura residenziale per anziani si sta per realizzare. Nei giorni scorsi la Giunta guidata da Giampaolo Loi ha licenziato il progetto definitivo per il recupero di casa Carta, destinata a diventare il borgo della longevità.

L’iter

Un primo finanziamento risale al 2018, quando il Comune aveva partecipato ad un bando regionale ottenendo un milione di euro. Il Covid e il conseguente aumento dei costi hanno poi rallentato il progetto di recupero tanto da spingere la vecchia Amministrazione a chiedere ulteriori risorse. Soldi che di fatto ora sono stati accordati per una spesa complessiva di 2.658.958 euro, di cui un milione e 700mila stanziati dalla Regione e 957mila dal Comune.

I lavori interessano un immobile storico; casa Carta risale al 1735 e il Comune proprio per questo dovrà attenersi alle prescrizioni della Sovrintendenza. In parte modificata la destinazione iniziale dell’immobile.

Il futuro

A Sorradile da anni si parlava del borgo della longevità e nel futuro sarà una struttura residenziale per anziani autosufficienti. Venti i posti che si prevede di realizzare una volta ultimato l’intervento di recupero. Fiducioso il sindaco Giampaolo Loi che, una volta eletto, si è subito messo all’opera per non rischiare di perdere il finanziamento e concludere l’intervento programmato dai predecessori. «Entro dicembre verranno appaltati i lavori e prevediamo di concluderli in 12 mesi – spiega il primo cittadino - Casa Carta è una struttura di grande valore architettonico e darà sicuramente pregio alla già invidiabile cornice che la nostra comunità offre ai visitatori». Il Comune procederà poi con un bando per affidare in gestione la struttura residenziale per anziani.

RIPRODUZIONE RISERVATA