Rinasce domani la biblioteca di Magomadas  

Era il 21 aprile 2015 quando la comunità di Magomadas fu travolta dalla paura: improvvisamente crollò il vecchio stabile, già scuola elementare, sede della biblioteca comunale, della ludoteca, della palestra e seggio elettorale. Per fortuna nessuno era presente. Sono passati 8 anni e quello stabile, quel polo attrattivo, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, domani vede di nuovo la luce e, dalle 17.30, torna nella disponibilità della comunità con l’aiuto di Ambra Pintore, direttrice artistica del piano di riapertura del centro sociale, un programma di incontri culturali ideati e progettati perché la nuova casa comune sia accogliente e stimolante.

Il piano

«Appena ho visitato il centro sociale ho subito pensato che fosse un’occasione per restituire bellezza alla comunità di Magomadas. Un processo di rinascita e ripartenza sociale deve poggiare le sue basi sulle fondamenta: la cultura e la memoria di una comunità», dichiara Ambra Pintore. Da qui i significati profondi che sottendono agli allestimenti ideati da Roberta Locci e curati con Alberto Marci, ideatore della grafica. All’ingresso il pubblico potrà ammirare la mostra “La persistenza della memoria” otto opere del collettivo Arc LaRue. Lo spazio biblioteca ospita “Il suono delle parole” una installazione sonora che parte dalle fondamenta di una biblioteca: le storie raccontate dai libri. Un tappeto di libri finalmente riaperti accolgono visitatori e visitatrici avvolti dalle voci di quegli stessi libri rimasti chiusi per tanti anni. Ed infine “L’incastro perfetto”: uno spazio blu sospeso all’interno del quale giocando si potrà costruire una casa, così come una casa metaforicamente diventerà il centro sociale. Nel pomeriggio inaugurale si aprirà con le riflessioni sulla ripartenza, fra parole e musica con protagonisti Emanuele Cauli, sindaco attuale di Magomadas e Mario Pala prima cittadina all’epoca del crollo ed il regista Giovanni Columbu. Parole e musiche armonizzate dalla conduzione poetica e musicale di Ambra Pintore che sarà accompagnata dal suo quartetto: Roberto Scala basso, Federico Valenti chitarra, Diego Milia Sax e violino e allietata dalla speciale presenza degli artisti Buju Mannu e Alex DjIgno, e dal Coro Stella Maris di Magomadas.

