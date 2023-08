Rinaldo in campo contro la Yakuza 

Una prosa visiva, quasi cinematografica, un ritmo serrato dettato dalla prima scena di forte impatto, segna il ritorno del capitano dei carabinieri Rinaldo Ferro, protagonista di “Codice di ferro”, pubblicato da Camena edizioni (pp. 367 €18), un editore sardo nato in seno all’Accademia d’arte di Cagliari, e difatti Camilla Cotza, un’ex studentessa, ne firma la copertina. È lui il protagonista nato dalla penna di Romano De Marco, autore di lungo corso – noto per “Se la notte ti cerca”, “L’uomo di casa” e “Nero a Milano” (tutti editi da Piemme) - che ha dato vita a un uomo di legge con forte senso dell’onore, alla guida una squadra speciale di uomini fidati che, come lui, credono nella giustizia e svolgono le missioni assegnate con coraggio e senza mai tirarsi indietro, perseguendo l’obiettivo a ogni costo, anche quando - come in questo caso - il compito loro affidato non sembra all’altezza delle loro capacità professionali.

Thriller d’azione pieno di risvolti di trama e colpi di scena, seguiamo Martina Alinari, ricca ereditiera e figlia di un importante uomo politico, che ha deciso di candidarsi. In passato è stata vittima di un tentato rapimento di probabile matrice islamica e per questo motivo, la squadra di Ferro deve proteggerla durante il tour elettorale inaugurale a Roma. A complicare la trama, la longa manus della mafia giapponese, la Yakuza, che si spinge sino in Italia facendo atterrare due killer a Fiumicino per consumare una vendetta e perseguire sottili giochi politici interni all’organizzazione criminale.

“Codice di ferro” ripropone l’annosa questione della lotta fra il bene e il male, declinandola anche nello scontro/incontro fra Oriente e Occidente, fra antiche tecniche di combattimento e armi sofisticate sottratte in una base militare, e i lettori si divertiranno per il moltiplicarsi di quadri pulp e scenari adrenalinici. De Marco lascia galoppare la fantasia: tra duelli con la katana, mosse di aikido, sparatorie, appostamenti e inseguimenti, il numero dei morti cresce pagina dopo pagina insieme alle difficoltà per la squadra speciale. Il passato oscuro di Ferro torna per sciogliere alcune questioni sospese, sconvolgendo anche la sua vita privata, mentre tra Roma e Milano la politica più bieca e spregiudicata fa ricorso alla mafia, intrecciando affari e traffici, affondando le mani nel mondo del sottosopra e nella suburra.

Continui cambi e colpi di scena sembrano allontanarci dalla soluzione delle storie che si intrecciano, in un accelerare degli eventi, scanditi da dialoghi, scontri spettacolari, esecuzioni sommarie, vittime collaterali. De Marco manda in scena una guerra totale tra forze dell’ordine, organizzazioni criminali e procure, senza esclusione di colpi. Per venirne a capo, Ferro e i suoi si trovano nella necessità di usare metodi non proprio ortodossi. Leggendo, sembra di sentire il rumore dei colpi, le esplosioni, le urla di chi si trova coinvolto, suo malgrado, nelle dimostrazioni di forza della malavita.

Ci spostiamo dal Giappone all’Italia, dal consiglio della yakuza presieduto da una do nna di ghiaccio alle stanze della politica sino alle ville dei faccendieri della mafia siciliana, in un intreccio di interessi che moltiplica i punti di vista. De Marco, due volte vincitore del Premio Scerbanenco dei lettori, segue Ferro, deciso a proteggere Martina Alinari, difendendo a ogni costo la propria vita familiare e privata, giungendo inevitabilmente a riflettere sulla possibilità di una normale esistenza di coppia, ma ben sapendo di rischiare la vita a ogni missione. Infine, le tessere del mosaico torneranno al loro posto ma sicuramente il capitano Rinaldo Ferro e la sua squadra d’azione, sono destinati a tornare presto in pagina.

