Rinaggiu passa a Forestas 

Apre il cantiere forestale di Rinaggiu, il parco intorno allo stabilimento termale (sempre in disuso) passa alla Regione. Sarà il personale di Forestas ad occuparsi della messa in sicurezza, manutenzione e valorizzazione naturalistica del sito. Ieri pomeriggio è stato siglato il protocollo di intesa tra il Comune di Tempio e l’Agenzia regionale Forestas: l’accordo prevede l’affidamento del sito per un periodo di quattro anni. In una nota sintetica, l’amministrazione comunale tempiese ha indicato i suoi obiettivi: «In questa fase sembra opportuna una conduzione naturalistica del sito con attenzione agli aspetti di protezione, di fruizione turistico ricreativa e di sensibilizzazione all’educazione ambientale. Ci sarà una prima e prioritaria fase di messa in sicurezza del sito, seguiranno attività di manutenzione e ripulitura forestale». Il Comune era rappresentato dal sindaco Gianni Addis e dall’assessore Francesco Quargnenti, Forestas dla funzionario, Maurizio Barneschi, mentre per la Regione era presente l’assessore Andrea Biancareddu.

I fondi Pnrr

L’assessore comunale Francesco Quargnenti ha seguito dall’inizio la trattativa che ha portato all’accordo di ieri e osserva: «Abbiamo come banco di prova l’esperienza della pineta di San Lorenzo, l’accordo con Forestas ha funzionato. Pensiamo a due fasi. La prima è quella della messa in sicurezza dell’area e della valorizzazione ambientale. Quindi passeremo al rilancio. Ci sono i 500 mila euro stanziati dal governo, si tratta di fondi Pnrr, che avranno questa destinazione. Forestas ha le competenze e il personale per portare avanti il programma insieme al Comune. Bisogna ricordare anche l’imminente apertura del parco inclusivo. Rinaggiu sta per diventare una vasta area fruibile per tutti». Il sindaco Gianni Addis aggiunge: «Lo sforzo economico sarà anche nostro, Forestas mette sul piatto il personale e i fondi necessari per macchinari e materiale». Resta il problema dello stabilimento idropinico e degli altri immobili di Rinaggiu, affidati alla Protezione Civile. Sul rilancio del polo termale non ci sono novità. L’affidamento a Forestas chiude il discorso della gestione affidata a un un investitore internazionale.

