«Rimuovete quel cartellone» 

Un manifesto lungo sei metri e alto tre, con l’immagine di un bambino triste, che fa il broncio perché qualcuno vorrebbe mettergli a forza il rossetto sulle labbra e un fiocchetto rosa in testa. In alto una scritta bianca in stampatello: «Basta confondere l'identità sessuale dei bambini». Infiammano le polemiche in città, con anche formali richieste al Comune di rimozione e minacce di denuncia, del cartellone comparso a inizio settimana in via Is Mirrionis, nei pressi dell’ingresso dell’ospedale Santissima Trinità.

La propaganda

Il manifesto fa parte di una campagna pubblicitaria – già comparsa dai primi di Settembre in varie città italiane – che invita a firmare la petizione di ProVita&Famiglia onlus, un'associazione a carattere apartitico, attiva in tutta Italia con 110 circoli territoriali (nessuno dei quali presente in Sardegna, almeno stando a quanto indicato nel sito) che, stando a quanto si legge nel sito, «agisce per i bambini, la famiglia naturale e la libertà educativa dei genitori».

Richieste di rimozione

A chiedere la rimozione del manifesto è Unica Lgbt, l’associazione universitaria nata nel 2013 e che raggruppa oltre una cinquantina di studenti, molti dei quali iscritti al polo umanistico che si trova proprio a poche centinaia di metri dal punto dove è comparso il cartellone. «Ci troviamo di fronte all'ennesimo uso di argomentazioni basate sul nulla e sulla distorsione della realtà dell’attivismo», chiarisce la presidente Eleonora Pittau, «si propugna ancora lo spauracchio del "gender". Troviamo estremamente vergognoso che il Comune di Cagliari abbia autorizzato questo genere di propaganda». Una posizione condivisa anche dall’Arc.