«Rimuovete quel carrello» 

Un carrello rubato dal grande ipermercato alle porte di Quartucciu, giace abbandonato da giorni in via Cirenica, i residenti si chiedono: «Chi lo smaltirà? È assurdo che venga abbandonato così, in mezzo alla strada, oltretutto intralciando l’ingresso dei posti auto».Non è la prima volta che a accade. Nel quartiere Le Serre, nascosti tra la vegetazione, ne sono stati abbandonati diversi. Ma anche nella piazza di via Vittorio Emanuele, al ponte e nei parcheggi davanti al parco Sergio Atzeni.

RIPRODUZIONE RISERVATA