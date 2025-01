«Rimuovete la statua di Carlo Felice» 

«Il Comune rimuova la statua di Carlo Felice, trasferisca la statua in un museo e cambi nome all’omonimo Largo».

Lo chiede, in una mozione depositata ieri, il consigliere di CiviCa24 Giuseppe Farris. L’ex candidato sindaco chiede anche di «istituire un’apposita commissione, composta da storici, esperti di arte e rappresentanti delle istituzioni locali, affidandole il compito di: valutare la più opportuna modalità di musealizzazione della statua; redigere un testo informativo, da esporre a fianco alla statua, che offra una lettura critica della figura di Carlo Felice; proporre alternative di nuova intitolazione del Largo, che riflettano principi di inclusività, democrazia e sensibilità verso la storia locale».

Il tema non è nuovo e ciclicamente viene riproposto. Farris, nella mozione, argomenta storicamente la sua richiesta: «Carlo Felice di Savoia (1765 – 1831) fu Re di Sardegna dal 1821 sino alla sua morte», scrive. «La storiografia moderna riconosce nel suo operato un orientamento fortemente reazionario, ostile alle istanze liberali e costituzionali che caratterizzarono il periodo prerisorgimentale. Durante il suo regno, Carlo Felice abrogò la Costituzione concessa dal Principe Reggente Carlo Alberto e attuò una dura repressione nei confronti dei moti rivoluzionari, sorretto dal dogmatismo della sua fede che attribuiva origine divina all’autorità regia. In precedenza, dal 1799 al 1821, fu Viceré di Sardegna. Nell’Isola», aggiunge Farris, «instaurò un vero e proprio regime militare e istituì la Vice – Regia Delegazione, una magistratura speciale per l’istruttoria dei processi politici (il primo processo fu quello a carico del capopopolo Vincenzo Sulis)».

Per l’ex candidato sindaco «la statua di Carlo Felice rappresenta un simbolo celebrativo di un monarca che non rispecchia i valori democratici e liberali su cui si fondano la Repubblica Italiana e, in senso più ampio, le moderne democrazie. Numerose città e comunità, in Italia e all’estero, hanno avviato processi di rilettura critica dei monumenti e della toponomastica legati a figure storiche controverse, in un’ottica di aggiornamento dei valori condivisi nello spazio pubblico. Il mantenimento della statua in una posizione pubblica centrale», conclude, «può essere interpretato come una perdurante celebrazione di idee e azioni antidemocratiche, contrarie ai principi di libertà e giustizia sociale oggi condivisi».

