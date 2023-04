«Rimuovete la posidonia dalla spiaggia» 

Scoppiano le polemiche a Porto Pino, dove sono state sospesi i lavori di rimozione della posidonia negli arenili del litorale. Venerdì mattina nella prima spiaggia di Porto Pino, dopo un controllo della Foresale, i lavori sono stati interrotti per ragioni ancora oscure. «I nostri colloqui con il Comune - racconta Francesco Nurra gestore dello stabilimento balneare Porto Pino Beach club – erano iniziati a febbraio. Vorremo capire come mai questo stop e per quanto tempo? Stiamo perdendo due mesi di lavoro, senza sapere quando potremo iniziare a lavorare visto che attualmente non possiamo nemmeno montare lo stabilimento».

Dello stesso avviso Armando Linzas, consigliere di minoranza: «I lavori sono partiti in ritardo e senza programmazione: si crea un grosso danno alle attività produttive. Non abbiamo nessuna nota ufficiale sulle motivazioni della sospensione dei lavori, speriamo riprendano presto». Tanta preoccupazione anche tra gli operatori economici della località balneare. «Speriamo – dice Fabio Piras, titolare di una gelateria - che la situazione si risolva quanto prima, non poter usufruire della prima spiaggia creerebbe un grosso danno a tutte le attività ricettive di Porto Pino».

Secondo l’assessora al Turismo Adriana Lobina «da due mesi stiamo lavorando per far sì che si possa spostare la posidonia, ma per un intoppo i lavori sono stati sospesi. Contiamo che possano ripartire nel giro di qualche giorno».

