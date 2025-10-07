VaiOnline
Selargius.
08 ottobre 2025 alle 00:34

«Rimuovete il vecchio chiosco nel parco» 

«Il vecchio chiosco è diventato ormai una baracca, il Comune deve rimuoverlo». A chiederlo sono i cittadini che abitano a ridosso del parco di Selargius intitolato alla Brigata Sassari, in via Parigi, dopo anni che la struttura diventata in passato ristorante-locale è stata chiusa e vandalizzata a più riprese.

Problema portato diverse volte in Consiglio comunale, l'ultima risale a pochi giorni fa: «La situazione è diventata preoccupante», sottolinea l’esponente della minoranza Riccardo Cioni, «la struttura è in condizioni fatiscenti, e quasi ogni sera presa di mira da gruppi di ragazzini che continuano a distruggerla senza che nessuno faccia niente. Fra l’altro lì davanti c’è una scuola, oltre al fatto che questa situazione crea disagi a chi vive nelle case che si affacciano sul parco». Alcune rassicurazioni erano arrivate dalla Giunta prima dell’estate, dopo aver stanziato le risorse in bilancio per la riqualificazione dei chioschi di via Campi Elisi e via Parigi. «Verranno sistemati e destinato a punto di accoglienza per i bambini e le famiglie che frequentano le due aree verdi, dove poter bere una bibita e mangiare un gelato negli orari di apertura», era stato annunciato.

L’intervento è inserito nel piano delle opere pubbliche per il prossimo anno, con circa 250mila euro del bilancio comunale dedicati. «Ovviamente ci saranno anche i bagni pubblici», assicurano dal Comune. Servizi igienici che mancano da tempo nei parchi cittadini, compreso il parco Lineare, come denunciato più volte dai banchi della minoranza.

