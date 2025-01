«Rimproverate perché puliamo la strada»  

Ha riaperto nel 2023 dopo la riqualificazione, eppure il tratto di via Maddalena tra via Mameli e il Corso continua a non avere pace. «Le piante che vedete dentro i vasi le ho messe io», racconta Gesuela Scalas, parrucchiera, «quasi ogni giorno con le mie dipendenti puliamo la strada con la varechina perché, soprattutto dopo il weekend, sul pavimento c'è di tutto, e raccogliamo i rifiuti degli incivili. Lo facciamo per tenere pulito un angolo come questo che da quando è stata riaperta la strada dopo i lavori è abbandonato. Eppure siamo state rimproverate dalla polizia municipale perché abbiamo buttato i rifiuti nel cestino pubblico. Non potevamo tenerli nel salone. Da un anno il secco ci viene ritirato una volta a settimana, mentre prima la corriera ecologica passava ogni giorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA