Rimprovera un ragazzo, 37enne massacrato  per strada dal branco 

«Ho rimproverato un ragazzo che continuava a sgommare con la macchina in uno sterrato sul litorale di Castiadas. Era un pericolo per dei bambini che giocavano nelle vicinanze. Per tutta risposta i suoi amici, circa una decina, mi hanno circondato e pestato. Ho rischiato la vita, adesso rischio di perdere la vista ad un occhio». La vicenda è accaduta il 29 luglio scorso, sul lungomare di Castiadas. La vittima è Andrea Sanna, manutentore di 37 anni di Villaputzu. Solo pochi giorni fa ha preso coraggio e ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. «L’ho fatto – spiega Sanna - perché credo sia giusto far capire a tutti cosa mi è successo nel momento in cui ho semplicemente cercato di fare quello che qualsiasi cittadino dovrebbe fare in certe occasioni, e cioè intervenire qualora ci siano delle persone che creano problemi o che possono causare degli incidenti. Ci ho pensato molto prima di denunciare perché ho ricevuto diverse pressioni per evitare, appunto, che presentassi la denuncia. E anche perché non sempre è facile metterci la faccia».

L’aggressione

In base alla ricostruzione del manutentore di Villaputzu un gruppo di circa dieci persone lo ha prima accerchiato e poi aggredito dopo che aveva redarguito un loro amico che si divertiva a sgommare e a fare dei testacoda con la sua auto in uno sterrato nonostante la presenza di alcuni bambini. «Ai miei rimproveri con parole comunque mai oltre le righe – è la ricostruzione di Sanna - hanno risposto che dovevo farmi i fatti miei, che non mi doveva importare quello che stava facendo il loro amico con la macchina e che non dovevo permettermi di rimproverare nessuno. Uno del gruppo ha così cercato di colpirmi con dei pugni, io l’ho evitato e lui è caduto per terra da solo. A quel punto sono stato colpito con calci e pugni da numerose persone, tutte sarde di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Forse qualcuno era anche più grande». Sanna continua: «Sono finito per terra, mi hanno rotto il naso, un dente e provocato problemi al torace e ad un occhio. Nello stesso tempo continuavano a minacciarmi. Mi hanno colpito sino a quando ho perso conoscenza. Per fortuna sono intervenute altre persone che hanno fermato gli aggressori e chiamato un’ambulanza che mi ha portato al San Marcellino di Muravera dove ho ricevuto le prime cure con una prognosi di trenta giorni. Sono molto dolorante, spero di riprendere a lavorare la prossima settimana anche perché ho una partita Iva e se non lavoro nessuno mi paga lo stipendio».

Le ferite

Il timore adesso è soprattutto per l’occhio destro: «Ho avuto un trauma toracico con fratture alle costole, fratture al setto nasale, la rottura dell’incisivo destro ed ematomi vari in tutto il corpo, principalmente alla gamba sinistra. Ma quello che più mi preoccupa è il trauma oculare. L’occhio mi fa ancora molto male, vedo le cose offuscate e ho seriamente paura di non riuscire a recuperare il mio occhio. Devo ancora eseguire una serie di visite specialistiche sia per l’occhio che per le costole». Diverse le persone presenti lo scorso 29 luglio alle quali Sanna ha chiesto di testimoniare «ma chiedo a chiunque di darmi una mano qualora si fosse trovato da quelle parti e avesse assistito alla scena». In ogni caso, nonostante i lividi e gli ematomi, nessun pentimento per essere intervenuto in difesa dei più deboli e, comunque, per senso di dovere civico: «Lo rifarei oggi e sempre, la mia è una reazione spontanea. Potrebbe essere deleterio per la mia persona ma lo rifarei».

