Rimprovera bimbi chiassoni, schiaffeggiata una minorenne   

Napoli. Venerdì sera al McDonald's di piazza Municipio: sono circa le 21, è pieno di clienti. Tra loro, quattro donne con due bambini particolarmente vivaci che si scatenano disturbando gli altri avventori. I piccoli vengono ripresi verbalmente da una minorenne, Elsa, che consuma al tavolo assieme ai suoi amici. Il rimbrotto della ragazza scatena la rabbia delle adulte che prima insultano la giovane, poi in prossimità dell'uscita la schiaffeggiano, per poi darsi alla fuga. L'episodio è stato segnalato al deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, dalla madre della vittima. «Un atto inqualificabile di prevaricazione - commenta Borrelli - che purtroppo testimonia quanto la nostra città sia sempre più in ostaggio di violenti e incivili».

RIPRODUZIONE RISERVATA