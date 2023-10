Rimpianto Taloro: un rigore gli costa la vetta 

Taloro Gavoi 1

Tharros 1

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Sau, Lapia, Vidili; Secchi, Vassidiki, Delussu; Falchi, Pusceddu (24’ st Ricci), Puxeddu. In panchina Cuguttu, Dettori, Mascia, Peana, Zucchelli, P. Sanna, A. Fadda, Mele. Allenatore Mura.

Tharros (4-3-1-2) : G. Mereu, Facelli, A. Mereu, Perilli, C. Sanna (8’ st Enna); La Valle (35’ st Piras), Carboni, Tetteh; Arnaudo; A. Sanna, Calaresu. In panchina Cabasino, Vacca, Murru, Foddis, Spiga, Fresu, Lonis. Allenatore Pittau (Lai squalificato).

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 25’ Vassidiki, 40’ Calaresu.

Note : espulso Soro; ammoniti La Valle, A. Fadda, Lapia, Arnaudo; spettatori 350.

Gavoi. Il Taloro si morde le mani: Falchi sbaglia un rigore nel recupero della ripresa e così sfuma il possibile successo e l’aggancio in vetta a Li Punti, Ghilarza e Ilva. Al Maristiai il risultato finale è 1-1, con la Tharros che insidia i rossoblù barbaricini, rimasti in inferiorità numerica negli ultimi 20’ di gara.

Primo tempo

Al 10’ cross di Pusceddu, Falchi calcia di prima intenzione un diagonale che sfiora il palo. Passano 10’ e Andrea Sanna si fa ipnotizzare da Massimo Fadda, mostruoso a tu per tu con il numero 11 ospite. I rossoblù di Mura alzano il ritmo e, al 25’, trovano la via del gol. Traversone da destra di Secchi, Vassidiki s’avventa sulla palla e senza pensarci due volte gira a rete bucando Gabriele Mereu. Ma a fine tempo al tabellino si iscrive l’ex di turno, Calaresu. È il 40’ e il numero 9 realizza una rete fotocopia di quella siglata da Falchi per l’1-1. Ancora Calaresu (47’) si esibisce in una rovesciata a fil di palo.

La ripresa

Nel secondo tempo La Valle, al 15’, riscalda le mani a Massimo Fadda, che allontana a pugni stretti. Poi, al 29’, il Taloro resta in dieci per l’espulsione di Soro: rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Nel recupero iperò i padroni di casa hanno l’occasione ghiottissima per incamerare 3 punti. Al 47’ Ricci viene atterrato in area e l’arbitro concede la massima punizione. Si assume l’onere di calciare Falchi: il portiere ospite intuisce e para, per la delusione del nutrito pubblico di casa che già pregustava il riscatto dopo la sconfitta subita domenica scorsa sul campo del Li Punti.

