Rimpianto Ferrini spreca un rigore e il Tempio sorride 

Ferrini Cagliari 0

Tempio 0

Ferrini (4-3-3): Arrus; Zedda, Vitale, Boi, Manca (34’ st Mudu); Simongini (33’ st Arisci), Corda, Alexandre; Vinci, Podda (27’ st Lecca), Piras. In panchina Celli, Rinino, Congia, Floris, Fanni, Avaro. Allenatore Manunza.

Tempio (4-3-3): Idrissi; Malesa, Sanna, Sosa (27’ st Caverzan), Gning; Dimitrijević (44’ st Sabino), Bringas, Montisci (27’ st Solinas); Casu, Lemiechevsky, Spano (42’ st Seillan). In panchina Gaias, Vacca, Carboni, Masia, Inzaina. Allenatore Cantara.

Arbitro: Cazacu di Albenga.

Note : ammoniti Zedda, Corda, Piras, Gning, Bringas, Spano. Recupero 2’ pt-4’ st. Al 22’ st Idrissi ha parato un rigore a Podda.

Idrissi para un rigore a Podda e Ferrini-Tempio finisce 0-0. Rammarico per i cagliaritani, che mancano così quello che poteva essere un successo di prestigio per uscire fuori dalla zona bassa, ma anche per i galluresi che non sfruttano la prima sconfitta in questo campionato della Nuorese con cui erano in vetta. La squadra di Cantara è comunque da ieri prima in classifica da sola: 4 vittorie e altrettanti pareggi, solo l’Ossese è imbattuta come i Galletti.

Primo tempo

Subito occasione per la Ferrini, con Idrissi che compie un grande intervento su conclusione ravvicinata da parte di Simongini quando il cronometro segna nemmeno 100 secondi di gioco. Al 10’ chance per Alexandre, colpo di testa salvato quasi sulla linea. Poi il Tempio cresce e fa molto possesso palla, anche se non riesce a impensierire in maniera nitida Arrus (ci prova Spano, ma i suoi tentativi non trovano lo specchio) fino al 45’, quando Dimitrijević completa un’azione in velocità tutta di prima ma conclude centralmente e il portiere di casa si oppone.

Rigore falito

Nella ripresa il Tempio prova a ripartire forte, ma Lemiechevsky e Bringas non inquadrano la porta. Così come Podda, che poco dopo l’ora di gioco la sfiora con una bella conclusione a un passo dalla traversa. Al 22’ il rigore che poteva cambiare la storia del match: intervento di Malesa sempre su Podda, l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo stesso attaccante e capitano della Ferrini, ma Idrissi intuisce la battuta alla sua destra e mantiene lo 0-0. Dalla parte opposta nuovo tentativo di Lemiechevsky, stavolta lo fa in rovesciata ma Arrus non si fa sorprendere. I quattro minuti di recupero non cambiano la storia e la partita termina senza gol.

