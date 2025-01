Rimpatrio di migranti, la Colombia si piega a Trump 

Washington. Donald Trump canta vittoria dopo aver piegato in poche ore la Colombia nella sua prima battaglia per i rimpatri dei clandestini usando la minaccia dei dazi. Un’arma che è pronto a brandire contro qualunque Paese rifiuti i voli di deportazione americani o non si pieghi ai suoi diktat: dal 1° febbraio, salvo colpi di scena, scatteranno le tariffe del 25% contro i prodotti del Messico e del Canada per la mancata stretta sul flusso di migranti e sul traffico di fentanyl.

La resistenza di Bogotà alle espulsioni americane di clandestini in catene su cargo militari è durata poche ore. Il presidente Gustavo Petro, ex guerrigliero eletto nel 2022 come primo leader di sinistra, aveva rifiutato l'atterraggio di un paio di voli denunciando che «gli Stati Uniti non possono trattare come delinquenti i migranti colombiani». Tanto da mettere a disposizione il suo velivolo presidenziale per i rimpatri. Petro aveva inoltre polemizzato sul fatto che anche in

Colombia «ci sono 15.666 statunitensi irregolari», aggiungendo che «se lo desiderano possono stare in Colombia perché noi siamo l'opposto dei nazisti». Il tycoon ha annunciato una serie di ritorsioni, tra cui dazi al 25% (e al 50% in una settimana), sanzioni bancarie e finanziarie, stretta sui visti e sui controlli alla dogana. Post rilanciato dalla Casa Bianca, con una gaffe sul nome della Colombia, diventata Columbia. Petro ha contrattaccato minacciando dazi al 50%, correggendoli poi al 25%. Ma in poche ore ha fatto un'imbarazzante marcia indietro, evitando una guerra commerciale che avrebbe danneggiato l’economia del Paese.

