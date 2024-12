Rimpatriare i siriani e colpire i curdi, i due obiettivi di Erdogan 

Istanbul. La Turchia ha ufficialmente negato ogni coinvolgimento nell’offensiva su Aleppo lanciata da gruppi che si oppongono al presidente siriano Bashar Al Assad ma il successo dell’avanzata potrebbe fornire a Recep Tayyip Erdogan un’importante opportunità per rimpatriare i siriani che da anni vivono come rifugiati nel Paese, oltre che indebolire le forze curde ritenute dal capo di Stato turco “terroriste”. Due obiettivi che Erdogan insegue da anni e se l’azione dei ribelli siriani si tramutasse in un successo, portando ad una situazione di stabilità nella Siria settentrionale martoriata dalla guerra, si potrebbero creare le condizioni favorevoli al raggiungimento di questi scopi.

Un controllo stabile sul nord ovest della Siria da parte delle forze filo-turche che si oppongono ad Assad permetterebbe ad Ankara di completare la costruzione di case destinate ad almeno un milione di rifugiati siriani, sugli oltre 3 milioni che da anni vivono in Turchia, dopo essere fuggiti dal Paese in guerra dal 2011. Il progetto era stato annunciato e avviato già nella primavera del 2023 e prevede un finanziamento da parte del Qatar. L’accoglienza dei migranti siriani è sempre stata sostenuta dal capo di Stato turco ma negli ultimi tempi si è tramutata anche in una spina nel fianco per il leader. Da anni si susseguono episodi di violenza da parte di frange estreme della popolazione turca nei confronti dei rifugiati e, in generale, la maggioranza del Paese condivide un’opinione negativa nei loro confronti, ritenendo il mantenimento dei migranti un peso sulla difficile situazione economica turca, sebbene Ankara riceva dal 2016 ingenti fondi da parte di Bruxelles per la gestione dei siriani. Riuscire a rimpatriare i migranti porterebbe Erdogan a rafforzare il consenso interno in vista delle presidenziali del 2028, dopo la sconfitta alle amministrative in primavera e il successo del maggior partito di opposizione Chp, notoriamente a favore dell’espulsione dei rifugiati. Il successo delle forze che si oppongono ad Assad rappresenta per Ankara una sponda fenomenale per colpire le forze curde - ritenute terroriste perché legate la Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) - in altre zone della Siria settentrionale, dopo che con varie operazioni militari, a partire dal 2016, la Turchia era già riuscita a ridurre la loro presenza nel nord ovest. Significativa in questo senso la presa da parte delle forze che si oppongono ad Assad di Tal Rifat, cittadina a nord di Aleppo controllata dalle forze curde.

