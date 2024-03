Rimpasto, pace fatta tra il sindaco e il Psd’Az 

Franco Magi nuovo presidente del Consiglio comunale e il ritorno di Katiuscia Garone in Giunta: la partita a scacchi tra il Psd’Az e il resto della maggioranza si è conclusa con due mosse che, all’apparenza, sembrano accontentare tutti. Dopo un anno di rapporti tesi, all’interno della coalizione guidata dal sindaco Beniamino Garau è tornato il sereno: nel Consiglio comunale di ieri sera è stato ufficializzato il rimpasto che ridisegna i contorni della maggioranza.

Le mosse

Dopo le dimissioni concordate del presidente del Consiglio comunale Gianluigi Marras, l’Aula – con i soli voti della maggioranza – ha eletto come successore il capogruppo sardista Franco Magi. Garau tiene il punto sulla quota rosa richiesta al Psd’Az per riavere un assessorato: Katiuscia Garone tornerà in Giunta per occuparsi delle deleghe alle Politiche sociali e al Benessere animale che aveva lasciato un anno fa. Prevista anche una staffetta tra Pietro Frongia, assessore all’Agricoltura, Attività produttive, Caccia e pesca, e Gianluigi Marras: il primo entrerà in Consiglio comunale come primo dei non eletti, il secondo farà parte della Giunta occupandosi anche di Urbanistica.

Il sindaco

Per il sindaco Garau il nuovo assetto contribuirà a dare nuovo slancio all’azione amministrativa della maggioranza: «Alla fine ha prevalso il dialogo tra persone che si stimano e si rispettano, credo che tutti abbiamo imparato dagli errori e adesso, finalmente, potremo ripartire per portare a termine nel migliore dei modi questo mandato, e per gettare le basi per le prossime elezioni amministrative. Ho voluto Gianluigi Marras in Giunta perché ha l’esperienza giusta per occuparsi di temi importanti, sono sicuro che per la squadra di assessori sarà un valore aggiunto».

Il presidente

Franco Magi parla già da presidente dell’Aula: «Pur facendo parte della maggioranza, eserciterò questo ruolo con grande imparzialità. Credo che oggi si sia siglato un patto di legislatura che ci consentirà di portare avanti il nostro programma e di centrare gli obiettivi fissati».

Le reazioni

Chiara la posizione Stefano Piano, capogruppo di Capoterra civica, candidato alle ultime elezioni regionali con il centrosinistra nella lista di Orizzonte comune a fianco della presidente Alessandra Todde: «Continuerò a far parte di questa coalizione, dove siamo entrati come componente civica per il progetto che intendeva portare avanti questo gruppo».

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì vede una maggioranza in confusione: «Hanno litigato per un anno e, alla fine, hanno prodotto l’ennesimo cambio di poltrone. In questi due anni e mezzo non si è mai vista una vera Giunta, non solo per i continui rimpasti, ma anche perché il sindaco ha tenuto per sé diverse deleghe».

