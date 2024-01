Rimpasto nella Giunta: Usai subentra a Pellegrini 

Francesca Usai è la nuova assessora comunale all’Ambiente, decoro urbano e lavoro del comune di Fluminimaggiore. La sua nomina è stata sancita nei giorni scorsi con il decreto di nomina del sindaco Paolo Sanna. Usai subentra nella Giunta comunale all’ex assessore Ferdinando Pellegrini, che un mese fa si era dimesso dall’esecutivo.

«In accordo con la maggioranza – spiega il primo cittadino – abbiamo voluto risolvere questa situazione temporanea, dovuta alle dimissioni dell’ex assessore Pellegrini, dando mandato per quell’assessorato alla consigliera Francesca Usai, che già aveva assegnate le deleghe per seguire la biblioteca comunale e la pubblica istruzione». Rimangono per il momento in mano al sindaco le deleghe alle strade urbane e rurali, e alle politiche agricole. «Saranno conferite prossimamente a uno dei consiglieri della maggioranza – conclude Sanna – che dovrà occuparsi di questi specifici settori e che sarà individuato sempre in accordo con i consiglieri del gruppo Uniti per il futuro. Faremo sapere quanto prima a chi saranno affidate le deleghe. Per il resto andiamo avanti lavorando nell’interesse della comunità fluminese portando avanti il nostro programma presentato ai cittadini durante la campagna elettorale».

