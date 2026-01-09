Rimpasto in Giunta, via tre assessori  

Avvicendamento in Giunta per il Comune di Decimomannu. A poco più di metà mandato tre assessori su cinque escono, altri tre entrano. Fuori Elaine Portoghese, 48 anni, assessora alle Politiche sociali, pubblica istruzione e cultura, Cristian Vargiu, 51 anni, alla guida dell’assessorato al Bilancio e programmazione, e Nicola Tuveri, 53 anni, assessore all’Urbanistica. A sostituirli i consiglieri di maggioranza Claudia Serreli, 35 anni, Alessandro Muroni, 43 anni, e Luca Littera, anche lui 35enne, presidente del Consiglio con delega al Verde. Restano Francesca Salis ai Lavori pubblici e il vicesindaco Massimiliano Mameli alle Politiche ambientali. La sindaca Monica Cadeddu ha definito l’avvicendamento come «frutto di un accordo di consiliatura stabilito a inizio mandato».

Giro di boa

Cadeddu amministra la cittadina dal maggio 2023: «Oggi stiamo semplicemente dando seguito a un impegno». Il tempo è arrivato e la sindaca ha chiesto a tre dei suoi assessori di presentare le dimissioni, onde evitare di sfiduciarli senza una motivazione concreta. «L’avvicendamento a metà consiliatura», ha spiegato, «consente ad altri amministratori di crescere, assumersi nuove responsabilità e mettere a disposizione della comunità energie e competenze diverse».

Le ragioni condivise

Dopo i ringraziamenti rivolti agli uscenti, Cadeddu fa gli auguri alle “new entry”: «L’ingresso di Muroni, Littera e Serreli è un passaggio naturale e previsto, coerente con un’idea di politica intesa come servizio e responsabilità condivisa, non come possesso delle deleghe». A proposito di deleghe, per la loro assegnazione bisognerà attendere qualche giorno. Intanto la sindaca rassicura: «Continueremo a lavorare nella continuità dell’azione amministrativa e degli obiettivi che ci siamo dati».

Le reazioni

Pacifici gli uscenti: «Continuerò il mio impegno con spirito costruttivo», ha detto Vargiu. «Non mancherà la continuità di intenti», ha aggiunto Portoghese: «Da consigliera continuerò a mettere al primo posto la crescita del paese e le necessità dei cittadini». Chiude Tuveri: «L’idea di cedere la poltrona era stata mia. Abbiamo rispettato il patto». Propositivi gli entranti: «Farò del mio meglio per portare risultati concreti al nostro paese», firmato Littera. Poi Muroni: «Il rispetto degli accordi dimostra che il gruppo è compatto». E Serreli: «Abbiamo un obiettivo comune: il bene della nostra comunità».

Stoccata dell’opposizione

Leopoldo Trudu, portavoce della minoranza, va diretto al punto: «Più che un piano condiviso, sembra una decisione presa e non condivisa da diversi componenti del gruppo di maggioranza, come dimostrano le rapide dimissioni dell’assessore Vargiu, vantato e ringraziato dalla sindaca in Consiglio meno di dieci giorni fa, e oggi sedotto e abbandonato».

RIPRODUZIONE RISERVATA