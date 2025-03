Rimpasto in Giunta, Todde prende tempo:  dopo il voto a Nuoro 

Per la verifica c’è tempo, ma non troppo. Nel senso che, se Alessandra Todde intende davvero rinnovare la sua squadra, per lei sarebbe preferibile attivarsi prima dell’inevitabile cambio ai vertici del Pd. Tutto sommato, fin qui la presidente della Regione si è trovata bene a trattare con l’attuale segretario dem Piero Comandini. Il Pd l’ha sostenuta non poco in tutti i passaggi del caso decadenza, dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione del Collegio di garanzia della Corte d’Appello, fino al ricorso presentato al tribunale ordinario. Per non parlare della riformina sanitaria: il Pd avrà avuto più di una perplessità sull’opportunità di discutere il ddl per i commissariamenti prima della manovra finanziaria, eppure non si è messo di traverso. Ed è naturale che andasse a finire in questo modo: proprio Comandini non ha mai avuto nulla da ridire sulla candidatura della ex vice ministra alla presidenza della Regione. Anzi, è stato tra coloro che ha reso possibile che ciò accadesse. Quindi, se tra alti e bassi la relazione col Pd è andata bene, le cose potrebbero cambiare quando alla segretaria del partito arriverà qualcun altro. Per esempio il deputato Silvio Lai, in pole per raccogliere l’eredità di Comandini. Ma quando e se Lai dovesse diventare segretario, di certo non farà a meno di dire la sua sulla sanità. E probabilmente la governatrice avrà meno campo libero. Così, se Todde vuole davvero rinunciare all’attuale assessore alla Sanità, allora è il caso che non lasci passare troppo tempo. Certo, il problema è quello di chi chiamare al posto di Bartolazzi. Nelle settimane scorse era trapelato il nome del capo di gabinetto Cinzia Pilo. Una soluzione che però non sarebbe gradita al partito della presidente, il M5S.

Le comunali

L’altra variabile di cui tenere conto, sulla strada per il rimpasto, sono le comunali a Nuoro in programma a fine maggio. Per Alessandra Todde, il voto nel capoluogo barbaricino – la città dove è nata – rappresenta l’occasione per rilanciare l’immagine sua e del M5S. Vincere le elezioni significherebbe poter recuperare forza contrattuale all’interno del Campo largo, soprattutto nei confronti del partito di maggioranza relativa, il Pd. Per vincere bene a Nuoro con Emiliano Fenu (M5S) candidato sindaco, la presidente è disposta a farsi piacere anche i Progressisti – tutt’altro che accondiscendenti con Todde in questo primo anno di legislatura, e che Fenu vuole a tutti i costi in coalizione. Anche se questo dovesse essere causa di attriti con la lista che in Consiglio regionale porta il suo nome, Uniti con Alessandra Todde, che probabilmente ambiva e ambisce ad avere maggiore voce in capitolo sulle questioni nuoresi.

Il nodo aerei

Se va bene a Nuoro, Todde si sentirà più libera di intervenire come vuole sulle caselle della sua Giunta. Su di una il livello di attenzione è molto alto. Parliamo dei Trasporti gestiti da Barbara Manca (assessora in quota presidente), più che altro per l’importanza della posta in gioco: il nuovo bando della continuità territoriale aerea e il destino dei rapporti con Ryanair.

Ovviamente, di tutto questo si discuterà concretamente solo dopo che l’Assemblea sarda avrà approvato ad aprile, nel quarto mese di esercizio provvisorio, la prima manovra finanziaria della legislatura.

