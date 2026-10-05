«Rimpasto in Giunta? Non credo» 

È la settimana del confronto per Emiliano Fenu. Il sindaco di Nuoro avvia il giro di incontri con le forze politiche di maggioranza, riunioni unilaterali, per cercare di ricomporre le tensioni e riportare il dialogo nella coalizione. Obiettivo evitare un rimpasto. Sul tavolo soprattutto i rapporti tra Sinistra futura e Pd, mentre il primo cittadino esclude l’ipotesi di un rimpasto.

Interlocuzioni

Dopo aver incassato la fiducia di Uniti e Liberu-Progressisti, Fenu incontrerà nei prossimi giorni le altre componenti di maggioranza. Ma la tranquillità del Consiglio comunale di Nuoro, bloccato da mesi, è apparente. Gli appuntamenti dovrebbero concentrarsi tra domani e il weekend. Una fase di ascolto che il sindaco considera necessaria prima del confronto collettivo con le segreterie politiche, rinviato tre volte da marzo, e che ha lasciato sul tavolo problemi irrisolti. «Non credo si arriverà ad un rimpasto», dice fiducioso Fenu. «Sto sentendo tutte le forze politiche della maggioranza. Dovrò incontrare Sinistra futura e il Pd. Prima di riunire il vertice con le segreterie, come richiesto». Proprio sul vertice fissato per lo scorso fine settimana e rinviato senza spiegazione Fenu dice: «Era necessario sentire prima singolarmente tutte le forze per arrivare con le idee più chiare».

I nodi

Il clima resta delicato. Avs ha manifestato con forza la volontà di riportare al centro dell’azione politica le esigenze dei cittadini, ma le frizioni riguardano Sinistra futura e Pd. Uno dei nodi è rappresentato da Angelo Coda, eletto con la lista di Sf, che non riconosce l’assessore Domenico Cabula. Sul fronte Pd pesa invece la posizione presa dal capogruppo e segretario cittadino Giovanni Mossa contro Irene Melis, eletta nelle liste Riformisti/Pd e successivamente approdata al Misto, di cui è capogruppo, ma divenuta riferimento politico di Sf. Consigliera su cui Mossa ha parlato di un «rapporto di fiducia compromesso». Posizione mai ammorbidita. Ma non sarebbero gli unici malumori in maggioranza.

Nonostante tutto Fenu è fiducioso. «Credo che già la prossima settimana ci possa essere il vertice con le segreterie politiche», conclude. Un passaggio decisivo per capire se le tensioni possono essere ricomposte. Fenu naviga però a vista, tra gli scogli dei contrasti interni alla sua maggioranza.

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