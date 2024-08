Rimpasto in Giunta e polemiche 

A un mese dall’annuncio, il rimpasto in Giunta ad Arbus è realtà e non si placa la polemica, tutta interna a Fratelli d’Italia, tra il sindaco Paolo Salis e l’ex assessora Alessandra Peddis.

L’esecutivo

Dunque, andando con ordine, Salis ha ridistribuito le deleghe nel suo esecutivo con molte conferme e una new entry. A Simone Murtas vanno Ambiente e Protezione civile, Sport, Servizi tecnologici; a William Collu Turismo, Nautica, Pesca e Attività produttive, Progettazione europea; Sara Vacca ha competenza su Politiche agricole, Politiche sanitarie, Mobilità, Arredo urbano e Verde pubblico, lavoro e Personale; Toniella Anna Raccis è delegata a Politiche sociali e Pari opportunità, Edilizia economica popolare e Patrimonio, ad Alessandro Pani vanno Lavori pubblici, Urbanistica, Innovazione tecnologica ed efficientamento energetico; ad Anna Maria Pili la delega a Frazioni e località turistiche, Chiara Desideri si occuperà di Politiche giovanili, mentre il sindaco tiene per sé le deleghe ad Associazioni, Bilancio, Cultura e Istruzione.

Botta e risposta

«L’attesa di un mese è dipesa dai continui colloqui con la maggioranza alla ricerca di un equilibrio che guidasse la programmazione dei prossimi tre anni. L’unica a non presentarsi è stata l’assessora Alessandra Peddis, assente dal Comune dal 2 luglio, quando ho proposto la modifica dell’esecutivo. Nell’ultimo Consiglio ha chiesto di aprire il dibattito sull’argomento, proposta bocciata dal nostro gruppo. A questo punto ho riassegnato le deleghe condivise e sostenute da tutta la maggioranza, nessuno escluso», dice Salis.

«Il dispiacere per essere stata cacciata a questo punto è ancora più forte. In Consiglio comunale ho raccontato il fatto e chiesto che sull’argomento si aprisse il dibattito, mi hanno ignorata. Neppure un cenno di solidarietà né un grazie per il lavoro svolto», commenta Peddis al telefono. Prova a gettare acqua sul fuoco l’ex presidente del Consiglio ora in Giunta Alessandro Pani: «Ringrazio il sindaco per questa nomina avvenuta per le mie competenze e l’esperienza da ex dipendente del Comune con il consenso dell’intera maggioranza che ha ritenuto di puntare con maggiore vigore sulle innumerevoli opere pubbliche in corso e sullo sviluppo urbanistico e turistico dell’arburese. Dispiace che la consigliera Peddis si sia sottratta al dialogo non partecipando alle riunioni di maggioranza». Sul caso interviene il deputato di Arbus di Fratelli d’Italia Gianni Lampis che segue la vicenda fin dal principio: «Auspico il ritorno della necessaria serenità nell’intero gruppo di maggioranza così come uscito dal risultato delle urne».

L’opposizione

«Il sindaco Salis invece di dedicare tempo e attenzione alla stagione turistica, in pieno agosto dà vita ad un rimpasto di giunta che è più una surroga di un solo assessore – dice il capogruppo di minoranza Michele Schirru –. Non si capisce il senso di un’azione poco trasparente, che certifica il fallimento politico della maggioranza e apre crepe allarmanti in un gruppo poco coeso. Auspichiamo che deleghe importanti quali Cultura e Istruzione non restino senza un assessorato di riferimento».

