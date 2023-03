Rimpasto in Giunta: dentro Atzeni e Mura 

Marco Atzeni e Paolo Mura sono i due nuovi assessori comunali , prendono il posto di Michele Casula e Fabio Pinna. Il sindaco Maurizio Cuccu firmerà questa mattina i decreti ufficiali di nomina: «Nessun terremoto politico - precisa il primo cittadino - si tratta di una staffetta programmata subito dopo la vittoria alle elezioni del 2020. Era già deciso che a metà mandato ci sarebbe stata una rotazione degli assessori per dare modo a tutti di fare esperienza. Ringrazio del lavoro svolto fino a questo momento gli assessori uscenti e faccio un grosso in bocca al lupo ai nuovi che subentrano».

Atzeni, 26 anni, è il consigliere più giovane della maggioranza, referente per Serdiana in seno all’Anci giovani. A lui vanno le deleghe all’Edilizia pubblica e privata e alla viabilità urbana. Paolo Mura si occuperà invece di Agricoltura, Ambiente e Viabilità rurale. Con loro rimarranno in squadra il vicesindaco Salvatore Deidda e l’assessora all’Istruzione e Servizi sociali Federica Follesa. «Non cambia nulla - sottolinea il sindaco - il nostro programma prosegue in continuità. Abbiamo tante cose da fare: a partire dall’attuazione dei progetti legati a Pnrr fino all’apertura dell’ecocentro comunale per la quale abbiamo dato l’incarico preliminare al progettista». (c. z.)

