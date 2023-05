Rimpasto? Il sindaco non ha fretta 

Quindi niente cambi in Giunta per ora?

«In questo momento è in corso un confronto tra i gruppi politici che fanno parte della maggioranza. I risultati raggiunti in questo primo anno e mezzo danno ragione alla proposta che abbiamo presentato, ma tanto è ancora da fare. Dopo 15 anni abbiamo approvato il Pai e il progetto per il canale di guardia della città».

Difende il lavoro svolto in un anno e mezzo di amministrazione, ma deve fare i conti con una serie di problemi che nelle ultime settimane hanno agitato il mondo politico cittadino. Mentre nelle casse del Comune cominciano ad arrivare i finanziamenti per realizzare nuove opere pubbliche e sistemare le strade restano i malumori in una maggioranza che chiede la sostituzione degli assessori Piero Porcu e Roberto Gibillini. Pietro Morittu non sembra avere fretta.

Prevede un rimpasto in tempi brevi?

«Ripeto, c’è un confronto tra le forze politiche».

Come finirà la vicenda di passi carrabili?

«La scorsa settimana in consiglio comunale abbiamo votato a favore della sospensione della tassa distinguendo tra chi aveva già l’autorizzazione e chi non ce l’aveva. Purtroppo la tassa per molti anni era stata sospesa».

Adiconsum minaccia un ricorso.

«È una questione di carattere amministrativo. In ogni caso con Adiconsum è in corso un dialogo».

I sindaci devono fare i conti anche con la vertenza della Portovesme srl.

«Nel pomeriggio di giovedì con le rsu, le organizzazioni sindacali e insieme all’amministrazione di Iglesias abbiamo partecipato all’incontro di presentazione da parte di Glencore e di Li-Cycle del progetto di riconversione».

Lei è favorevole?

«Il progetto rientra nel percorso della decarbonizzazione e dell’economia circolare. Non si può non sostenere che sia un piano valido. Ma noi chiediamo all’azienda di riaprire la linea zinco, coinvolgere tutto il personale e riqualificarle nell’attività di conversione in modo tale da non perdere forza lavoro».

