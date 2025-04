Rimpasto finito, Spanu è il nuovo assessore 

La telenovela della composizione della Giunta comunale dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, essere giunta alla sua ultima puntata. È arrivato ieri, con la nomina di Nino Spanu quale nuovo assessore al posto della dimissionaria Katia Puddu il cambio di guarda tutto interno alla formazione politica “Carbonia avanti”.

Dimissioni

L’ex assessora ha, infatti, rimesso nelle mani del primo cittadino le sue deleghe (relative agli Affari generali, Transizione digitale e Agenda 2030) e il nuovo componente della Giunta avrà il compito di occuparsi, oltre che degli Affari generali, anche dei Servizi demografici, elettorali e cimiteriali. Katia Puddu parla di «un'esperienza vissuta che, pur tra difficoltà e sfide complesse, è stata preziosa ed estremamente arricchente, sul piano umano, professionale e politico». Dopo aver elencato alcuni dei risultati raggiunti tra cui «l’avvio della transizione digitale dell’ente, la digitalizzazione dell'aula consiliare e l’avvio del progetto di rifacimento della toponomastica» e dopo aver ringraziato, Giunta, consiglieri e dipendenti comunali l’ormai ex assessora aggiunge: «Dopo quasi tre anni e mezzo di intenso e appassionato lavoro, ritengo opportuno lasciare spazio a nuovi equilibri nell'organo esecutivo e consiliare. Ringrazio di cuore “Carbonia Avanti”, il gruppo politico con cui è iniziata questa mia prima esperienza amministrativa».

Nuovo incarico

Al suo posto subentra un decano della politica cittadina. Nino Spanu, classe 1946, da svariati decenni impegnato in politica, con una lunga esperienza nelle fila del psi che lo ha portato a far parte anche della segreteria politica dell’allora Sottosegretario di Stato all’economia Paolo Fogu. Negli ultimi anni la sua esperienza da consigliere comunale lo ha visto tra le file della Margherita, nel Partito dei sardi, fino all’attuale collocazione nella lista civica Carbonia Avanti. Dopo aver ringraziato il suo gruppo politico il nuovo assessore afferma: «In questo nuovo ruolo darò il massimo come ho sempre fatto in ogni attività che mi ha visto protagonista nei miei lunghi anni di militanza politica e sociale. Proseguirò sul solco già tracciato da chi mi ha preceduto, che rimarrà una risorsa per il nostro gruppo, e a cui vanno i miei sentiti ringraziamenti». Il sindaco Pietro Morittu spera ovviamente che questa sia l’ultima tappa di un cammino che negli ultimi tre anni ha portato alla sostituzione di cinque assessori: «Abbiamo concluso gli avvicendamenti previsti già da inizio mandato legati al raggiungimento degli obiettivi programmatici. Ringrazio Katia Puddu per quanto fatto e rivolgo gli auguri di buon lavoro a Nino Spanu certo che si impegnerà e darà il suo contributo al servizio della comunità proseguendo sulla linea del buon lavoro sin qui svolto». Nell’accettazione del nuovo incarico Nino Spanu ha dovuto lasciare il ruolo di consigliere comunale e sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista “Carbonia Avanti”, ovvero Gianluigi Fiori, noto come Giangi, classe 1978 e alla sua prima esperienza di rappresentante istituzionale

