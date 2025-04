Rimpasto fermo, tensioni in maggioranza 

Aria tesa in maggioranza a Carbonia. Si attendevano per ieri le nomine dei nuovi assessori in quota Carbonia Avanti (Nino Spanu) e Carbonia Insieme (Irina Piras), ma sul tavolo del sindaco non sono ancora pervenute le dimissioni dei (presunti) assessori uscenti Katia Puddu e Paolo Moi. E l’aria che accompagna questo nuovo rimpasto si fa sempre più tesa. Il primo cittadino, che sin dal principio ha dichiarato che le indicazioni devono arrivare dai gruppi e che lui attenderà le dimissioni dalla Giunta prima di procedere a nuove nomine non ha cambiato idea: «Sono ragionevolmente convinto – dice – che gli impegni assunti dai diversi gruppi politici saranno mantenuti così da poter continuare a lavorare per l’interesse dei cittadini».

La spaccatura

Con il passare delle ore il clima si fa sempre più pesante. All’interno di Carbonia avanti, gruppo di maggioranza relativa in Consiglio con due assessori e cinque consiglieri comunali, compreso il presidente del Consiglio, emerge una vera e propria spaccatura sul tema del rimpasto. Il consigliere Gianluca Arru, infatti, non fa alcun passo indietro e ribadisce quanto espresso anche in passato: «L’attuale assessora Puddu sino ad ora ha lavorato in maniera egregia e ritengo la sua sostituzione o le sue eventuali dimissioni un grave errore a danno dei cittadini. Per quanto possa essere una prerogativa del gruppo chiedere di rimuovere un assessore ritengo che le diverse anime che a vario titolo hanno contribuito agli ultimi risultati elettorali debbano continuare ad avere la giusta rappresentanza». Ovviamente non tutti la pensano allo stesso modo, anche se preferiscono al momento non esporsi. Ad esempio, una parte del gruppo consiliare che in mattinata aveva annunciato, per voce del capogruppo Giacomo Floris, una dichiarazione sulla situazione di stallo, ha fatto poi un passo indietro. Nel corso di un incontro organizzato nel pomeriggio e al quale hanno partecipato, oltre a Floris, Il leader Fabio Usai, l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu e il consigliere aspirante assessore Nino Spanu, hanno preferito trincerarsi dietro un «no comment». Gli altri esponenti in Consiglio eletti tra le fila di Carbonia Avanti, Federico Fantinel, presidente del consiglio, e Alessia Cadoni son risultati irreperibili telefonicamente, così come l’attuale assessora agli Affari generali, Transizione digitale e Agenda 2030 Katia Puddu.

L’intesa

Per quanto riguarda “Carbonia insieme” (ex “Ora x Carbonia”) la soluzione sembra, invece, più vicina. Nel corso di un incontro svoltosi ieri con il sindaco, è stato confermato il mantenimento degli impegni: «Gli accordi politici presi all’indomani delle elezioni 2021 – dichiara il capogruppo Beppe Vella – saranno onorati e pertanto avverrà il passaggio di testimone tra Paolo Moi e Irina Piras». L’assessore alle Politiche sociali, politiche di genere, pari opportunità e benessere animale Moi, dichiara: «Le dimissioni non sono ancora rassegnate esclusivamente per questioni legate ai tempi tecnici per il passaggio di consegne, ma confermo il rispetto degli impegni presi e le scelte del gruppo».

