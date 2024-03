Rimpasto, dialogo tra sindaco e Psd’Az 

Nuovo rimpasto all’orizzonte nella Giunta guidata dal sindaco Beniamino Garau: dopo la sconfitta del centrodestra alle elezioni regionali, la maggioranza che governa il Comune di Capoterra è pronta ridisegnare gli equilibri per trovare quella compattezza che manca dallo scorso anno.

Il riassetto potrebbe creare un nuovo scossone all’interno della squadra degli assessori ma non è escluso che possa portare, dopo il passaggio di consegne tra Stefano Piano a Gianluigi Marras, a un nuovo cambio alla guida della presidenza del Consiglio comunale.

Il piano

Per il sindaco Garau la parola d’ordine è serrare le fila e fare tesoro della sconfitta del centrodestra regionale alle ultime elezioni: «Vogliamo evitare che si verifichi nuovamente quello che accaduto la scorsa settimana, a Capoterra il centrodestra alle Regionali ha perso perché non ha saputo presentarsi in maniera coesa. La nostra maggioranza, oltre a Giovanni Montis, Lucia Coronas, e Gianluigi Marras - candidati con il centrodestra - era rappresentata da Stefano Piano ed Erika Cugis, schierati con il campo largo: credo che questa situazione abbia creato confusione negli elettori, anche per questo occorre fare chiarezza all’interno dello schieramento».

La situazione

E segnali contrastanti verso gli elettori sono arrivati anche dalla minoranza; oltre a Francesco Dessì, candidato con i Progressisti - risultato il più votato a Capoterra - è sceso in campo anche Silvano Corda, non con il Psi, che rappresentava sino a poco tempo fa in Consiglio comunale, ma con Fortza Paris: in più Beniamino Piga, candidato a sindaco alle scorse elezioni alla guida di una coalizione civica vicina al centrosinistra, ha appoggiato Forza Italia.

Nelle prossime ore Garau scioglierà i nodi rimasti insolubili dalla scorsa estate: «Vogliamo riprendere il dialogo con il Psd’Az, che per noi continua ad essere un alleato importante. Ci sono ancora deleghe fondamentali da assegnare come quella ai Tributi, al Bilancio e alle Politiche sociali: abbiamo intenzione di ritrovare l’armonia del primo anno di consiliatura per dare di nuovo slancio al nostro mandato».

I sardisti

Apre al dialogo anche Franco Magi, capogruppo dei Quattromori in Consiglio comunale: «Il fronte civico e sardista è ancora maggioranza a Capoterra, io credo che se il sindaco riuscirà a ricompattare la coalizione porterà a termine il mandato senza alcun intoppo e possa gettare le basi anche per il futuro».

L’ex presidente del Consiglio comunale, Stefano Piano, difende la scelta di essere sceso in campo alle Regionali tra le file del centrosinistra: «La lista a sostegno di Beniamino Garau che avevo ideato alle scorse elezioni era civica, di conseguenza chi ne fa parte, in base ai programmi, può scegliere da che parte stare. Adesso mi sono candidato con il Campo largo perché mi hanno convinto le persone e i programmi, non i simboli di partito».

