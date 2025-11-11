Rimpasto d’autunno nella Giunta Dessì 

Piccola rivoluzione nella Giunta comunale di Sant’Anna Arresi. Dopo meno di un anno e mezzo dall’insediamento il sindaco Paolo Dessì ha deciso di revocare la delega ai Lavori pubblici Valerio Lecca e riassegnare l’incarico di assessore esterno al Turismo del dimissionario Davide Marica.

Ad annunciare le variazioni in Giunta era stato lo stesso Dessì nel corso del Consiglio comunale dello scorsa settimana, specificando che non si tratta di scelte dovute a particolari problemi o tensioni ma di un atto necessario, nell’ottica di predisporre una generale riorganizzazione dell’ente per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione politica e amministrativa». L’assessorato è stato ora assegnato a Antonio Costantino Granella: oltre che la delega ai Lavori pubblici, avrà anche quelle alla viabilità e manutenzione e decoro urbano oltre che Protezione civile e sicurezza, Urbanistica e patrimonio.

Altra variazione riguarda la delega al Turismo che è stata assegnata a Fabio Diana, già assessore in carica alla Cultura e sport e spettacolo. Il ruolo di assessore al Turismo era stato ricoperto dall’assessore esterno Davide Marica che recentemente ha rassegnato le proprie dimissioni. Non sono le uniche novità in Giunta: Dessì ha anche scelto di inserire nell’esecutivo Emanuela Fozzi con le funzioni di assessora al Bilancio, tributi, finanze e attuazione dei programmi.

Mentre Teresa Pintus, che continuerà a ricoprire anche il ruolo di vice sindaco, continuerà ad avere la delega alle Politiche sociali, pubblica istruzione .

