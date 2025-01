Rimpasto, cambiano due assessori 

Terremoto in Municipio a San Sperate: il sindaco Fabrizio Madeddu tiene fede a una promessa lanciata all’alba del suo mandato da primo cittadino, quando aveva preannunciato dopo due anni e mezzo un rimpasto in giunta. Ed ecco i cambiamenti: due assessori lasciano il posto e cambia, di conseguenza, anche il capogruppo della Civica.

Il sindaco

«La nuova giunta nasceva con la garanzia di esperienza», si legge nella nota del sindaco Madeddu. Il riferimento è alle due “assessore esperte” come Germana Cocco e Emanuela Katia Pilloni e a Ilaria Pili. «Raffaele Vargiu e Roberto Schirru, due new entry assolute, completavano il rinnovamento».

Ora lasciano Pilloni, «dopo anni di lavoro appassionato», chiosa il sindaco, e Schirru «per dare l’opportunità a un altro consigliere di crescere». A subentrare in Giunta sono i consiglieri Fabio Madeddu, già capogruppo, e Marcello Piras. Il nuovo capogruppo sarà il Federico Bratzu, il più giovane eletto con i suoi 23 anni.

Le deleghe

Cambiano anche le deleghe. La vicesindaca Germana Cocco assume Urbanistica ed Edilizia privata, Pari opportunità, Transizione digitale e Servizi informatici, Servizi tecnologici e sottoservizi, Viabilità e traffico. Raffaele Vargiu seguirà Pubblica istruzione, Servizi socio-assistenziali, Politiche sociali, Giovani e Terza età, Programmazione del fabbisogno del personale e Risorse umane. Fabio Madeddu sarà assessore a Sport, Cultura e spettacolo, Turismo e affari Generali. Marcello Piras si occupa di Politiche ambientali, Transizione energetica, Benessere animale e Attività produttive. Ilaria Pili mantiene le deleghe alla Programmazione, Bilancio e tributi, Patrimonio e Lavori pubblici.

Le reazioni

Fabio Madeddu si dice emozionato, ma pronto al «massimo impegno e totale disponibilità. C’è sempre da migliorare e io voglio farlo per quanto concerne la mia delega». Marcello Piras gli fa eco e ringrazia il sindaco «per la fiducia concessa e sono pronto a lavorare per il paese e il gruppo». Entusiasta Federico Bratzu, nuovo capogruppo: «Ho accettato con grande piacere. Sono contento che il mio impegno sia stato riconosciuto dai membri della maggioranza, tanto da ricevere questo incarico».

Emanuela Katia Pilloni, assessora uscente, ringrazia «Fabrizio Madeddu ed Enrico Collu, che in questi tre mandati hanno riposto la loro fiducia in me, lascio con serenità e tranquillità il testimone ai nuovi assessori».

Di diverso umore Roberto Schirru: «Ho appreso la decisione del sindaco. Non è una mia scelta. Non la condivido, ma la accetto e auguro buona fortuna alla nuova squadra».

