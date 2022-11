Rimpasto, battaglia sulla Sanità 

Azzeramento nelle prossime ore e nuova Giunta entro sabato. Non prima perché domani Christian Solinas parteciperà in Corte dei Conti al giudizio di parificazione del rendiconto per l’esercizio 2021. Dall’annuncio di fine marzo sono trascorsi nove mesi, ma quando manca poco più di un anno alla fine del mandato, rinviare ancora la verifica non sarebbe stato possibile. Dopo il ritiro delle deleghe, il presidente della Regione si prenderà ventiquattro ore di tempo per le ultime riflessioni. Sabato sarà pronta la squadra bis, tra conferme e new entry. Il giorno in più dopo l’azzeramento gli serve per sciogliere una serie di nodi che sono venuti al pettine.

Il nodo Forza Italia

La prima grana è legata all’equilibrio di genere nell’Esecutivo, più difficile da garantire dopo che per il Lavoro, al posto della dimissionaria Alessandra Zedda, Forza Italia ha indicato un uomo, il consigliere regionale Marco Tedde. Christian Solinas non avrebbe apprezzato, e probabilmente chiederà agli azzurri di valutare l’opzione Ada Lai, alla quale il partito aveva preferito proprio l’ex sindaco di Alghero. In questo modo, con quattro donne in Giunta (le altre, se confermate, sono Gabriella Murgia, Anita Pili e Valeria Satta), il problema non si porrebbe. Il governatore potrebbe anche seguire un’altra strada: nominare ai Trasporti la direttrice generale dell’assessorato Gabriella Massidda. I Trasporti sono destinati alla Lega, che però potrebbe chiudere un occhio anche perché la dg non ha tessere di partito. Solinas ricorrerebbe a questa soluzione solo come rimedio estremo. Un altro nome che nelle ultime ore si fa è quello della senatrice della Lega uscente Lina Lunesu. Anche per lei ci sarebbe l’opzione dei Trasporti. All’Ambiente, al posto del neo deputato Gianni Lampis, il presidente dovrebbe nominare Marco Porcu, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

Terzo posto per il Psd’Az

Queste le caselle da riempire obbligatoriamente. Poi ci sono le altre. Nelle ultime ore scricchiola il posto di Mario Nieddu alla Sanità. Solinas potrebbe rimpiazzarlo con Carlo Doria, ex senatore sardista. In questo modo il Psd’Az avrebbe il terzo posto in Giunta rivendicato in ragione della consistenza numerica del gruppo in Consiglio regionale. Anche se – va precisato – Doria non sarebbe espressione di una parte dello stesso gruppo.