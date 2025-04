«Rimpasto a metà, città in ostaggio» 

Il rimpasto, in parte effettuato e in parte mancato, non è più una semplice (si fa per dire) polemica di maggioranza ma diventa ufficialmente un tema all’attenzione dell’intero Consiglio comunale di Carbonia. Lo si deve a un’interpellanza protocollata da quattro consiglieri di minoranza dopo le polemiche che hanno accompagnato il cambio di assessore con delega ai Servizi sociali (Irina Piras al posto di Paolo Moi) e quelle tutt’ora in corso – anche se “silenziate” durante la settimana di Pasqua - per il mancato avvicendamento tra Katia Puddu, attuale assessora agli Affari generali, Transizione digitale e Agenda 2030, e Nino Spanu, consigliere che il gruppo “Carbonia Avanti” avrebbe indicato (senza mai confermarlo ufficialmente) per la successione.

La protesta

I consiglieri di Sardegna Futura, Sandro Mereu, Francesca Pili e Barbara Pischedda, e del M5S Gianluca Lai, con la loro interpellanza, faranno in modo che sindaco e Consiglio discutano durante la prossima assemblea civica su quella che definiscono «un’instabilità nella composizione dell'esecutivo comunale che desta preoccupazione in merito alla continuità amministrativa e all'efficacia dell'azione di governo della città». Sottolineano che «la frequente sostituzione all'interno della Giunta può generare incertezza nell'attuazione dei programmi politici e amministrativi, nonché sui servizi offerti alla cittadinanza» ed è per questo che chiedono al sindaco Pietro Morittu di conoscere «le ragioni politiche degli avvicendamenti al fine di valutare il futuro amministrativo del Comune».

Un tema ricorrente in quest’aula consiliare visto che, anche chi non ha esattamente una memoria da elefante, ricorderà che le stesse critiche venivano mosse da chi oggi è in maggioranza all’esecutivo guidato da Paola Massidda a ogni cambio di assessore.

Le polemiche

Il primo cittadino non ha mai nascosto di non avere alcuna intenzione di defenestrare di sua iniziativa gli assessori che ha nominato e che fino a oggi hanno svolto il mandato per il quale sono stati chiamati, ma ha anche ribadito, in caso di dimissioni “spontanee”, di essere disposto a seguire le indicazioni dei gruppi di riferimento degli assessori uscenti. Al momento non ci sono state altre dimissioni, parte del gruppo “Carbonia Avanti” ha lodato il lavoro svolto sino a oggi dall’assessora Puddu, e l’altra parte si è sino a oggi trincerata nel silenzio. Una situazione di stallo per la quale ora vengono chieste risposte ufficiali. «Quali sono le scelte politiche che hanno indotto alla sostituzione dei numerosi assessori che si sono succeduti nel corso del mandato amministrativo? – chiedono i quattro consiglieri – Quali sono le motivazioni politiche, programmatiche che hanno portato a ciascun avvicendamento? Quali sono i programmi futuri che l’amministrazione comunale intende portare avanti per garantire maggiore stabilità alla Giunta e assicurare la piena funzionalità dell'esecutivo nell'interesse della comunità?». Nel prossimo Consiglio (forse) la risposta.

