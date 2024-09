Rimpallo sulle cunette della 126 

La pioggia abbondante crea pericoli sulla Strada statale 126, dove il deflusso delle acque meteoriche è rallentato dai canali di scolo le cui misure sono insufficienti a fronte della quantità di acqua che vi si riversa. Il risultato è la carreggiata che si allaga, con diversi automobilisti in difficoltà a mantenere il controllo dei mezzi: i casi di invasioni di corsia e di scontri frontali, a volte con conseguenze gravi o nefaste, stanno diventando una triste consuetudine (il più recente, avvenuto dodici giorni fa al chilometro 93,600, ha procurato lesioni gravi a tre persone). La statistica evidenzia la concomitanza tra sinistri e precipitazioni, quando le acque reflue provenienti dalle campagne circostanti si riversano nei canali di scolo facenti parte dell’infrastrutturazione stradale. I proprietari dei terreni a ridosso della Statale esprimono preoccupazione e chiamano in causa l’Anas. Che però, a sorpresa, rivela che l’incombenza di tenere sgombri i ponticelli che consentono l’accesso ai terreni potrebbe toccare proprio ai titolari di questi ultimi.

I proprietari

«Le cunette – dichiara Tore Pudda – sono in uno stato pietoso, invase da piante di fico d’india e immondizia di ogni genere che finiscono per impedire lo scorrimento dell’acqua sotto i ponticelli». Anche Nicola Meloni punta il dito su vegetazione incolta e immondizia: «Spesso – dice – ho dovuto chiedere di persona la pulizia dei canali perché quando piove si riempiono e si allaga anche il mio terreno. Certamente la velocità è causa di tanti incidenti (queste non sono strade che permettono di correre) e tante volte basterebbe rispettare i limiti imposti, ma la pulizia dei canali è importante per evitare che l’acqua piovana fuoriesca dai fossi e si riversa sulla sede stradale creando pericolo».

L’Anas

L’Anas conferma che il problema esiste: “Dopo aver visionato la documentazione inerente al sinistro stradale del 12 settembre abbiamo notato che le cunette di scolo dell’acqua sotto i passaggi dalla strada ai fondi sono occlusi da erba secca e altro”. Poi la sorpresa: “I passaggi – ricorda la società del Gruppo FS Italiane che si occupa di infrastrutture stradali – furono concessi ai proprietari dei fondi con il vincolo (obbligo) della pulizia. Sono in corso accertamenti per il riscontro di tale obbligo nelle pratiche di rilascio delle concessioni”.

