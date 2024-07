Rimpallo di accuse e traffico in tilt 

La diatriba continua, proprio come gli ingorghi che dallo scorso 15 luglio trasformano quotidianamente il traffico cittadino in una bolgia infernale. E mentre gli automobilisti procedono a passo d’uomo lungo il ponte di Brabau o sulla Provinciale 93, tra Comune e Provincia si accende lo scontro. Prima era stato il sindaco, Massimiliano Sanna, a puntare il dito contro l’Ente di via Carboni dichiarando: «Premesso che questo non era il momento migliore per programmare un intervento tanto impattante sul traffico, rimane il fatto che è mancato un confronto preventivo per concordare misure idonee ad attenuare i disagi. Nessuno discute l’urgenza dei lavori, ma nella programmazione dell’intervento qualcosa è stato trascurato». Ora è l’amministratore straordinario della Provincia, Massimo Torrente a mettere i puntini sulle “i” e a rispedire al mittente le accuse.

Lo strappo

«Il mio invito personale è quello di mitigare i toni di una polemica che vede momentanei protagonisti della vita politica e amministrativa locale e necessita un livello più alto di letture e di comportamenti». Parole severe quelle del numero uno del palazzo di via Carboni che, rimarcando l’improrogabilità del cantiere, incalza: «Il rammarico è leggere accuse verso la Provincia direttamente da parte del sindaco Massimiliano Sanna e dall’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, amministratori pubblici coinvolti anch’essi nei disagi creati in città dai diversi cantieri aperti – sostiene – da entrambi avrei apprezzato interventi tesi a smorzare le naturali lamentele dei cittadini verso la Provincia che sta operando per la sicurezza pubblica». Tradotto, meno scaricabarile e più senso di responsabilità. A rincarare la dose ci pensa, poi, l’ufficio Tecnico che ribadisce: «Il confronto con il comandante della Polizia municipale è avvenuto preliminarmente all’avvio dei lavori per concordare la cartellonistica di indicazione dei percorsi alternativi, regolarmente realizzata dall’impresa esecutrice». I tecnici sottolineano inoltre che in quella fase «è intervenuto proprio l’assessore Cuccu che ha sollevato forti dubbi e impedito, in un primo momento, la chiusura dei parcheggi del centro commerciale, soluzione proposta dalla Provincia per favorire il deflusso del traffico – aggiungono - Solo successivamente gli ingorghi generati hanno portato l’assessore a disporre l’ordinanza di chiusura dei parcheggi, tutt’ora in vigore ma mai fatta rispettare». La bagarre continua, almeno fino al 31 luglio, giorno in cui il nuovo ponte Tirso dovrebbe riaprire al traffico.