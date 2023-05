Rimozioni, Cagliari batte Napoli 

Napoli vince lo scudetto sul campo, ma in fatto di indisciplina stradale Cagliari la batte. Mille rimozioni in più consegnano al capoluogo sardo il - triste - primato di città con il maggior numero d’auto portate via dal carroattrezzi. Oltre novemila in tutto nel 2022, con una media giornaliera di viaggi costante anche quest’anno. Biglietto di sola andata con destinazione certa: il civico 56 di viale Monastir, dove i mezzi anti sosta selvaggia in una mattina come tante viaggiano senza tregua.

Indisciplinati

“Polizia municipale, veicoli rimossi”, informa il cartello affisso alla destra del grande cancello bianco: unica porta d’accesso per la prigione temporanea delle macchine di automobilisti distratti o troppo di fretta per attenersi alle basilari regole del codice della strada in fatto di parcheggi. «La media è di venti/venticinque rimozioni al giorno, per un totale di novemila veicoli prelevati solo l’anno scorso. Cifra superiore persino a Napoli e sicuramente non un gran successo per la città», commenta il comandante della Polizia municipale Guido Calzia. «Parliamo principalmente di veicoli in doppia fila, posteggiati nelle aree di intersezione e purtroppo anche nei parcheggi riservati ai disabili». Ma è sufficiente fare un giro della città per misurare il livello di indisciplina dei cagliaritani alla guida. O meglio, in fase di ricerca posteggio. Così non stupisce il furgone blu che occupa completamente il marciapiede di viale Merello, esattamente davanti al benzinaio, o l’utilitaria in bilico tra marciapiede e carreggiata nei pressi di piazza Medaglia Miracolosa. Ma di certo indigna la moto di chi ha evidentemente la fortuna di poter disporre di braccia e gambe lasciata impunemente in via Is Mirrionis, all’interno dello stallo riservato a chi di fortuna non ne ha avuta altrettanta, ma di buon senso sicuramente si.

Insulti e telefonate

Quattro mezzi in azione la mattina più altri tre la sera: il via vai all’interno del piazzale delimitato dalla sbarra automatica è continuo. «Il primo ingresso di oggi è delle 7,30», racconta Mattia, impiegato della Cosir, società che gestisce il servizio di rimozione auto per conto del Comune. È lui il primo incontro di chi, documenti e soldi alla mano, reclama la propria vettura. «Chi viene qui non è esattamente felice, come d’altronde non lo siamo io né i colleghi alla guida del carroattrezzi», spiega dal piccolo locale dove si divide tra utenti infuriati e il telefono che squilla di frequente. «La maggior parte della gente contesta la rimozione e pretende di avere ragione anche se palesemente dalla parte del torto, così capita anche che arrivino a insultare o a vere e proprie minacce». Ma lui non si scompone più di tanto: «Certo non è piacevole, ma tendo ad assecondare gli utenti e a farli ragionare». Che certo è più facile a dirsi che a farsi.