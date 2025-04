Rimosso un tumore di 12 chili 

Intervento record al Mater Olbia Hospital: rimossa una massa tumorale di dodici chilogrammi. Super lavoro per l’équipe dell'Unità complessa di Chirurgia generale che, qualche giorno fa, ha eseguito una complessa operazione per rimuovere un rarissimo tumore dall'addome di un paziente di cinquantatre anni. Sotto i ferri di quattro chirurghi e un anestesista, guidati dal direttore di Chirurgia dell'ospedale, Alessandro Verbo, un uomo di Tempio, ricorso al Mater dopo la consulenza di tanti specialisti che, per la complessità del caso, gli avevano suggerito di rivolgersi a centri di eccellenza fuori dalla Sardegna. «Un caso rarissimo sia per le dimensioni sia per la natura della massa, reso eccezionale anche dal fatto che, almeno da gennaio, il paziente fosse riuscito a rimanere in vita nonostante le condizioni in cui versava», dice professor Verbo, specialista di chirurgia oncologica mininvasiva e docente dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

L'intervento chirurgico per asportare l'istiocitoma fibroso maligno posizionato nel retroperitoneo, sospetto e che dovrà essere confermato dal referto istologico, è durato alcune ore e si è concluso, senza complicanze, riposizionando gli organi interni nella loro sede, schiacciati e spostati dalla massa tumorale che ne alterava la funzionalità.

«Il paziente, che oggi, a sei giorni dall'operazione, sarà dimesso, ha scelto di affidarsi alla nostra struttura e questo è il risultato del coraggio e della pro attività dei nostri medici che ringrazio per avermi affiancato nell'intervento, accompagnando il paziente in ogni fase», conclude il direttore dell'Unità di Chirurgia. «Il risultato raggiunto con questo intervento dimostra non soltanto la grande professionalità dei nostri medici ma anche il contributo significativo che il Mater Olbia sta apportando alla riduzione della mobilità passiva, specialmente nel campo degli interventi chirurgici ad alta complessità», commenta l'amministratore delegato dell'ospedale, Marcello Giannico, aggiungendo che l'intervento posiziona il Mater un passo avanti nell'ambizione di diventare un punto di riferimento regionale anche nell'oncologia.

