Rimosso l’ordigno innocuo, riapre Cala Moresca 

Un istante dopo che il poliziotto ha rimosso nastri e transenne, due giovani turisti sono transitati sullo stradello che porta alla spiaggia di Cala Moresca. Erano le 11.15 di ieri quando il comandante del Circomare, Mattia Caniglia, ha dato il via libera alla riapertura della caletta, rimasta precauzionalmente blindata da giovedì pomeriggio per la presenza di una spoletta a doppio effetto. Un ordigno che ieri mattina gli artificieri dell’Esercito hanno provveduto a rimuovere dagli scogli dov’era stato rinvenuto da un bagnante.

Il residuato bellico era in perfetto stato di conservazione, ma inerte in quanto privo dei rispettivi congegni di attivazione. I due militari hanno raggiunto la scogliera dove hanno portato a termine le operazioni di bonifica. Dal lato mare la caletta è stata presidiata da un mezzo della Guardia costiera, mentre il varco lo hanno presidiato carabinieri, polizia e Guardia di finanza.

Al termine delle attività di bonifica Cala Moresca è risorta e ha ripreso la vita di sempre, con giovani e adulti, residenti e turisti che l’hanno presa d’assalto già dalla tarda mattinata. In particolare per chi da queste parti è nato e cresciuto con i tuffi dai trampolini naturali la riapertura è stata accolta come una liberazione.