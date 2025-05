Rimosso lo striscione per Asia 

“Buon viaggio Asia, per sempre con noi”, avevano scritto gli studenti dell’istituto alberghiero Gramsci di Monserrato. Una dedica per Asia Loddo, la loro compagna scomparsa un mese fa in un incidente stradale in viale Marconi, scritta su uno striscione appeso il giorno della commemorazione alla cancellata esterna dell’istituto. Da martedì, quell'omaggio non c’è più, rimosso per decisione della dirigenza. Una scelta che ha spinto una trentina di alunni, ieri mattina, a radunarsi fuori da scuola in segno di protesta, disertando le lezioni.

La protesta

«La preside ci ha spiegato che un gesto del genere si fa per tutti o non si fa per nessuno. Ci sembra una scusa, una mancanza di rispetto per Asia e per tutti noi che siamo stati colpiti dalla sua scomparsa». A parlare è un’amica della giovane, Erica Pedditzi, che aggiunge: «Alla fine della scuola manca meno di un mese, lo striscione non causava nessun problema trovandosi all’esterno, perché non lasciarlo fino a fine anno? Prima si fanno le commemorazioni, poi dopo meno di un mese si fa rimuovere tutto». Da cui la richiesta alla dirigenza: rimettere, almeno fino al termine dell’anno scolastico, il manifesto in memoria della compagna.

Tra le motivazioni della protesta, anche nuovi problemi igienici, che fanno seguito a quelli già lamentati nel corso di un altro sciopero, lo scorso novembre. «La scuola ha tanti problemi e la cosa più importante è rimuovere uno striscione? Una mossa non necessaria e senza alcun senso», dice Alessandro Zucca, rappresentante d’istituto. «Nel frattempo, ci sono stati nuovi casi di feci di ratto trovate dentro la scuola, questa settimana un’aula è stata chiusa a chiave e la classe spostata altrove. E ci sono problemi anche nel sistema idrico, perché in alcuni bagni dai rubinetti scende acqua di colore giallo. Non è una bella situazione, soprattutto in una scuola in cui si cucina quotidianamente».

Il nuovo striscione

Per questo, gli studenti hanno preparato un nuovo striscione. “Non vasi da riempire, ma fiaccole da accendere”, la scritta che ha campeggiato ieri fuori dalla cancellata della scuola. «Non siamo vasi da riempire con regole e imposizioni, ma fiaccole da accendere, come quelle che abbiamo acceso per Asia: dobbiamo essere messi nelle migliori condizioni per esprimere il nostro potenziale, in un ambiente favorevole», conclude Zucca.

