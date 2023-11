Rimosso l’autocaravan dato alle fiamme davanti alla scuola 

Arrivato il dissequestro del mezzo, ieri mattina gli operai di Sicurezza e Ambiente hanno finalmente potuto portare via il camper bruciato che da giorni si trovava davanti alla scuola di via Foscolo.

Era stato incendiato alcune settimane fa ed era rimasto nella strada circondato dai nastri bianchi e rossi in attesa che venisse dato il via libera alla rimozione.

Erano stati i residenti e i commercianti della zona a sollecitare l’intervento, stanchi della situazione che si era venuta a creare. Il camper era infatti abbandonato in via Foscolo già da due anni, diventato rifugio di sbandati e senzatetto. E già più volte in quell’occasione era stato chiesto di portarlo via. Poi era arrivato l’incendio e il mezzo era stato gravemente danneggiato e con molte parti pericolose in vista, proprio dove passano i bambini.

Quello del camper è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi. Tra il 2022 e la metà del 2023 sono stati 22 i veicoli incendiati. La maggior parte dei roghi, oltre il cinquanta per cento, è di origine dolosa. Per quanto riguarda invece le carcasse, ossia le auto abbandonate nei diversi quartieri, in un anno e mezzo ne sono state rimosse 61.

