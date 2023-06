Rimosso il totem pericoloso dopo un anno e mezzo di attesa 

Rimosso dopo un anno e mezzo il totem che impediva la circolazione fluida in via La Maddalena. Spariti i ferri pericolosi che lo reggevano e la rete che indicava il pericolo per chi transitava in prossimità del dosso artificiale. Al loro posto una colata di cemento. Le piogge di questi giorni non dovrebbero intaccarne lo spessore, sebbene si speri che questa non sia la soluzione definitiva. Per sistemare l’intera via e rimetterla in sicurezza, visto che ad oggi è costellata di buche che costringono gli automobilisti ad una gimkana continua, sarebbe necessario il rifacimento del manto stradale e della segnaletica a terra. Solo così potrebbe definirsi finalmente a posto. (s. d.)

