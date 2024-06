Rimosso il “tappo” a Pelandria 

La matassa di fibra ottica che aveva causato l’intasamento dell’infrastruttura fognaria nel rione storico di Pelandria è stata tolta. Adesso non c’è più nessun ostacolo affinché Abbanoa possa intervenire. Insieme al cavo, è stato rimosso un groviglio enorme di detriti che ostruiva la fognatura e causava la fuoriuscita di acque nere dal ponticello sopra via Trento direttamente sulla strada, inquinando una storica fontana. Una situazione di forte disagio causato ai residenti della zona, ma anche ai passanti, considerato che pochi metri c’è la sede dell’ambulatorio di Igiene pubblica. Il problema si protraeva ininterrottamente dalla giornata di domenica scorsa e da un mese si presentava con cadenza regolare.

Gli operai hanno rimosso qualsiasi tipo di rifiuto, compreso un mocio per lavare i pavimenti.

Ora dovranno proseguire lungo tutta la fognatura di viale Europa per sfilare la fibra dall’infrastruttura. L’assessore Renato Pilia ha commentato: «Si sta mettendo mano a un problema ventennale della fibra nella fogna in maniera tale che si risolvano i problemi di sversamenti e si permetta ad Abbanoa di lavorare sulle proprie infrastrutture. Contemporaneamente, stiamo proseguendo con la posa della fibra per cablare i civici. Ci siamo concentrati sulla soluzione di questo problema, il più impellente, poi ripartiamo con la chiusura delle altre tratte».

